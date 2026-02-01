Peste 150 mc de material lemnos în valoare de 80.000 lei, confiscați de polițiști în comuna Mălini după o acțiune de combatere a delictelor silvice



Polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Suceava au desfășurat în perioada 27–29 ianuarie 2026 o acțiune amplă pe raza comunei Mălini, soldată cu confiscarea a peste 152 mc de material lemnos în valoare totală de aproximativ 80.000 lei. Materialul lemnos, fără documente legale de proveniență, a fost predat în custodie Ocolului Silvic Mălini, iar în cauză s-a deschis dosar penal pentru furt calificat de arbori și produse forestiere.

Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea tăierilor și transporturilor ilegale de material lemnos. Într-un perimetru împrejmuit al unui imobil cu destinație grădină/livadă, aparținând unui bărbat din satul Mălini (str. Prundului), polițiștii au identificat două stive mari de bușteni (lemn rotund rășinoase) cu diametre și lungimi diferite. Proprietarul nu a putut prezenta documente legale de proveniență conform normelor silvice în vigoare.

După documentarea activității infracționale, la data de 27 ianuarie 2026 s-a emis ordonanță de predare/ridicare. Specialiștii silvici ai Gărzii Forestiere Suceava au inventariat materialul: 91,316 mc lemn rotund bușteni gater rășinoase, în valoare de 48.032 lei. În lipsa documentelor legale, cantitatea a fost indisponibilizată și predată în custodie Ocolului Silvic Mălini.

Verificările au fost extinse în zonă, iar pe domeniul public – albia râului Suha – a fost descoperită o cantitate suplimentară de 60,784 mc lemn rotund buștean gater, în valoare de 31.972 lei. Și aceast volum a fost reținut pentru stabilirea provenienței și predată în custodie aceluiași ocol silvic.

În total, au fost confiscați 152,1 mc material lemnos în valoare de aproximativ 80.000 lei.

Pe parcursul acțiunii au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 12.000 lei pentru încălcarea prevederilor Legii 171/2010 privind sancționarea contravențiilor silvice.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, fiind efectuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunii de „furtul de arbori doborâți sau rupți de fenomene naturale ori de arbori care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecție, din terenuri degradate ameliorate prin împădurire și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, precum și al oricăror alte produse specifice ale fondului forestier național”.