Acțiune integrată pentru siguranța elevilor în Câmpulung Moldovenesc: 25 de elevi, găsiți în localuri publice; peste 500 de elevi, implicați în acțiuni preventive și de informare

Polițiștii suceveni au desfășurat vineri, 30 ianuarie 2026, o acțiune integrată de amploare pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu scopul creșterii gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, protejării unităților de învățământ, prevenirii delincvenței juvenile și combaterea absenteismului școlar.

Acțiunea a implicat efective din Biroul Siguranță Școlară – IPJ Suceava, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic – Compartimentul Canin, Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc și Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava.

În intervalul orar 11:00–14:00, echipele au acționat în zona Școlii Gimnaziale „Teodor V. Ștefanelli”, Liceului Tehnologic nr. 1 și a Liceului Special, desfășurând activități preventive și de informare de care au beneficiat direct peste 500 de elevi și cadre didactice.

Principalele activități derulate:

Controale la 9 agenți economici din zonă, cu instruiri privind interzicerea vânzării băuturilor alcoolice, energizantelor și produselor din tutun către minori

din zonă, cu instruiri privind interzicerea vânzării băuturilor alcoolice, energizantelor și produselor din tutun către minori Legitimarea a 80 de persoane (prin aplicația eDAC), dintre care 25 de elevi depistați în localuri publice în afara orelor de curs

(prin aplicația eDAC), dintre care depistați în localuri publice în afara orelor de curs 4 activități preventive la Școala Gimnazială „Teodor V. Ștefanelli”, cu prezentări despre răspunderea penală și contravențională, interzicerea consumului de alcool/energizante/tutun de către minori, prevenirea abuzurilor online etc. – beneficiari: 218 elevi și cadre didactice

Activitate educativ-preventivă la Liceul Tehnologic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc, pe tema prevenirii infracțiunilor cu violență și a răspunderii penale a minorilor – beneficiari: 116 elevi și cadre didactice

La sediul SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, informarea a 115 elevi care au împlinit sau urmează să împlinească 14 ani, cu privire la prevederile legale legate de răspunderea contravențională și penală, responsabilitățile și obligațiile deținătorilor de carte de identitate

Acțiunea face parte din eforturile continue ale IPJ Suceava de a asigura un mediu școlar sigur și de a preveni fenomenele de delincvență juvenilă, absenteism și consum de substanțe interzise în rândul minorilor. Polițiștii au subliniat importanța colaborării strânse între instituțiile de învățământ, părinți și autorități pentru reducerea riscurilor și creșterea responsabilității tinerilor.