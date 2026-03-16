Vasile Rîmbu, despre gratuitatea transportului public pentru pensionari propusă de PSD: Trebuie să vedem ce vrea și PNL și să analizăm structura veniturilor

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a abordat luni, în cadrul conferinței de presă de la Primărie, inițiativa PSD Suceava privind introducerea gratuității biletelor de transport public local pentru pensionari.

Întrebat de un jurnalist despre proiect și despre faptul că a cerut anterior să se vadă poziția PNL, primarul a precizat că discută frecvent cu președintele Organizației Municipale PNL Suceava, deputatul Ioan Balan.

„Așa este normal. Tema este aceeași pentru PSD și pentru PNL. Nu e niciun secret”, a declarat Vasile Rîmbu.

Referitor la propunerea propriu-zisă, primarul a subliniat că, în prezent, abonamentul lunar pentru transportul public costă 55 de lei. „E puțin, e mult? Trebuie să vedem și în structură cum stăm cu pensionarii – câți au pensii până în 2.000 de lei, până în 2.500, 3.000, 3.500 și așa mai departe”, a explicat el.

Vasile Rîmbu a adăugat că abordarea sa este una generoasă în ceea ce privește subvenționarea transportului pentru această categorie de suceveni, urmând ca detaliile concrete ale proiectului să fie analizate împreună cu PNL și stabilite în funcție de posibilitățile bugetare și de structura veniturilor pensionarilor.

Inițiativa PSD Suceava urmează să fie discutată în cadrul coaliției locale, iar Primăria Suceava va reveni cu detalii suplimentare după finalizarea analizelor și consultărilor politice. Până atunci, tariful actual al abonamentelor rămâne neschimbat.