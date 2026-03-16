Bărbat din Șcheia, cu încheiturile mâinilor însângerate, găsit pe marginea DN17 după o tentativă de sinucidere. A ingerat antigel și a fost internat la UPU Suceava

Un bărbat din comuna Șcheia a fost descoperit duminică, 15 martie 2026, în jurul orei 12:06, pe marginea DN17 (direcția Șcheia – Stroiești), în stare gravă, după ce a încercat să se sinucidă.

Un conducător auto care trecea prin zonă a observat persoana încercând să traverseze drumul și a constatat că sângera la nivelul încheieturilor. Șoferul a oprit imediat și a alertat dispeceratul SNUAU 112.

La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care i-a acordat primele îngrijiri. Bărbatul a declarat că a intenționat să își pună capăt vieții și că a ingerat aproximativ jumătate de litru de antigel.

Persoana a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde a rămas internată. Din cauza stării sale de sănătate, nu a putut fi transferat la Secția de Psihiatrie.

În cauză, polițiștii Serviciului de Poliție Rurală Șcheia au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.