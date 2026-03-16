Femeie din Tișăuți, păcălită cu 2.500 lei prin WhatsApp: Hoții i-au spart contul vecinei și i-au cerut bani „împrumut”

O femeie din satul Tișăuți, comuna Ipotești, a căzut victimă unei înșelăciuni online după ce a primit un mesaj fals pe aplicația WhatsApp, prin care i s-a cerut un împrumut de 2.500 lei.
Duminică, 15 martie 2026, în jurul orei 14:15, femeia s-a prezentat la sediul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești și a depus plângere. Ea a declarat că sâmbătă, 14 martie, între orele 10:00 și 11:00, a primit un mesaj pe WhatsApp de la contul vecinei sale, care îi solicita urgent suma de 2.500 lei, promițând că îi va returna banii a doua zi. Convinsă că vorbește cu vecina, victima a efectuat transferul bancar într-un cont Raiffeisen Bank.
Ulterior, în urma unei discuții telefonice cu vecina reală, femeia a aflat că acesteia îi fusese spart contul de WhatsApp și că o persoană necunoscută folosise identitatea ei pentru a cere bani.
În cauză, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Ipotești au întocmit dosar penal față de autori necunoscuți sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.
Cercetările continuă pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.
