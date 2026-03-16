Simularea Evaluării Naționale 2026 a început în Suceava: 6.622 elevi de clasa a VIII-a au susținut proba de Română, zero eliminați



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Simularea probelor scrise ale examenului național de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a a debutat luni în județul Suceava, conform calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, simularea se desfășoară în toate cele 224 de unități școlare din județ, în conformitate cu Ordinul MEC nr. 6058/29 august 2025 și cu metodologia aprobată.

Calendarul simulării naționale:

16 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 17 martie 2026 – Matematică

La prima probă, cea de Limba și literatura română, au fost înscriși 6.622 candidați. Dintre aceștia, 469 au fost absenți, iar niciun elev nu a fost eliminat.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a confirmat că simularea se desfășoară în condiții normale, fără incidente.

A doua probă, cea de Matematică, va avea loc mâine, 17 martie 2026.

Rezultatele simulării vor fi comunicate unităților școlare și analizate în vederea optimizării pregătirii elevilor pentru Evaluarea Națională propriu-zisă.