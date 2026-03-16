Acțiune amplă a Poliției Transporturi Suceava: 58 de amenzi, 5 certificate de înmatriculare reținute și controale în 4 trenuri CFR

Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au desfășurat o acțiune în sistem integrat, cu efective mărite, în cooperare cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, jandarmi, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Suceava și inspectori CFR din cadrul Sucursalei Regionale de Transport Feroviar Călători Iași.

Acțiunea a vizat menținerea ordinii și siguranței publice în trenurile de călători și în stațiile de cale ferată, prevenirea faptelor antisociale, identificarea persoanelor urmărite sau cu bunuri interzise, verificarea dreptului de ședere al cetățenilor străini, precum și reducerea accidentelor rutiere în zona trecerilor la nivel cu calea ferată.

Polițiștii au patrulat trenurile Regio 5604 Suceava – Iași și Inter Regio 1830 Galați – Cluj-Napoca pe relația Suceava – Verești și retur, precum și trenurile Regio 5702 Ilva Mică – Suceava și Inter Regio 1833 Iași – Timișoara pe relația Vatra Dornei – Câmpulung Moldovenesc și retur. De asemenea, au fost efectuate razii în Stația CF Suceava (Gara Burdujeni) și în zona străzii Jean Bart (baruri și spații de cazare).

Rezultatele acțiunii:

398 persoane legitimate

295 autovehicule controlate

4 trenuri verificate

4 stații CFR verificate

18 cetățeni străini verificați

2 unități de cazare verificate

58 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 11.781 lei (49 la O.U.G. 195/2002, 2 la Legea 333/2003, 1 la Legea 61/1991, 2 la H.G. 203/1994 și 4 la alte acte normative)

5 certificate de înmatriculare reținute

1 permis de conducere reținut

10 călători fără bilet de călătorie, cărora li s-au aplicat suprataxe în valoare de 455 lei

Acțiunile polițiștilor din Serviciul Județean de Poliție Transporturi vor continua la nivelul întregului județ Suceava, cu scopul de a asigura un climat de ordine publică și de a reduce riscul de accidente în zona căii ferate.