Deputatul de Suceava Petru Negrea: AUR propune buget alternativ pentru 2026 cu reducere TVA la 19%, scutiri de taxe pentru locuințe și indexare a pensiilor cu 5%

Deputatul Petru-Gabriel NEGREA a prezentat, luni, printr-un comunicat de presă propunerea AUR de buget alternativ pentru anul 2026, menită să răspundă realității economice actuale marcată de recesiune, inflație ridicată și scăderea puterii de cumpărare.

Potrivit documentului, AUR propune un deficit bugetar similar cu cel guvernamental, dar ușor redus, estimat la 127,5 miliarde de lei. Propunerea se bazează pe reducerea cheltuielilor administrației și pe măsuri concrete de sprijin pentru populație și antreprenori.

Principalele măsuri fiscale propuse:

reducerea cotei standard de TVA la 19% și a cotei reduse la 9%;

scutirea de impozit pe locuința de domiciliu, în limita a 150 mp;

interzicerea deductibilității fiscale pentru cheltuieli de consultanță, management sau drepturi de proprietate intelectuală către terți afiliați;

plafonarea cheltuielilor cu dobânzile la credite intra-grup.

Măsuri de protecție socială:

scutirea de plata contribuției CASS pentru mamele aflate în concediu de acomodare sau de creștere a copilului, pentru veterani și văduve de război, foști deținuți politici și personal monahal;

indexarea pensiilor cu 5%.

Reducerea cheltuielilor statului:

diminuarea cheltuielilor totale cu personalul cu 5% (ca efect al pensionărilor);

reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 11,5 miliarde de lei;

reducerea cheltuielilor de investiții din fonduri naționale cu 9,2 miliarde de lei.

„Statul trebuie să se restrângă, ținta de deficit trebuie menținută, iar resursele publice trebuie distribuite mai echilibrat. Mai puțini bani pentru consumul administrației și mai mult sprijin pentru populație, pentru antreprenori și pentru categoriile afectate de stagflație”, se arată în documentul transmis de deputatul Petru-Gabriel NEGREA.

Propunerea AUR urmărește atât relansarea economiei prin reducerea TVA, cât și refacerea parțială a puterii de cumpărare pentru pensionari, mame tinere și alte categorii vulnerabile, demonstrând că ajustările bugetare pot fi făcute responsabil, fără a transfera întreaga povară asupra cetățenilor.