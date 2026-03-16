CJ Suceava aprobă recuperarea investiției proiectului Skywalk Piatra Șoimului – Rarău din fonduri PNRR

În ședința extraordinară de luni după-amiază, Consiliul Județean Suceava a aprobat restituirea finanțării pe proiectul „Punct belvedere Skywalk Piatra Șoimului – Rarău: dezvoltarea infrastructurii turistice în sprijinul OMD-ului Bucovina”, depus spre finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul are o valoare totală de 1.281.353,70 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă este de 606.483,50 lei. Cheltuielile conexe vor fi acoperite din bugetul județului Suceava.

Hotărârea prevede recuperarea sumei de 80.000 de euro (peste 400.000 de lei), parte din costurile de amenajare a punctului de belvedere de tip skywalk în zona Piatra Șoimului – Masivul Rarău, care oferă vizitatorilor o perspectivă panoramică spectaculoasă asupra peisajului montan. Totodată, proiectul include componenta digitală de operaționalizare a Organizației de Management al Destinației (OMD) Bucovina: dezvoltarea unei aplicații mobile integrate (Android și iOS), cartografierea destinațiilor, tururi interactive, sisteme QR și platforme de promovare online.

Prin implementare, numărul anual de vizitatori în zonă este estimat să crească de la 45.658 (nivelul din 2019) la 73.000 în 2026.

Proiectul este depus în parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Bucovina, condusă de Nicolae Robu. Lider de proiect este Consiliul Județean Suceava, prin președintele Gheorghe Șoldan, care a fost împuternicit să semneze contractul de finanțare.

Durata de implementare este prevăzută între mai și iulie 2026.