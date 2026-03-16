Servicii publice mai aproape de cetățeni: A fost lansat apelul REGIO pentru digitalizarea administrației județene în Nord-Est



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021–2027, a lansat Ghidul Solicitantului pentru dezvoltarea de servicii publice digitale noi la nivelul județelor din regiune.

Apelul face parte din Prioritatea 2 – „O regiune mai digitalizată” și vizează finanțarea transformării digitale a unor servicii esențiale oferite de consiliile județene, pentru o relație mai simplă, rapidă și transparentă între administrație, cetățeni și mediul de afaceri.

În urma consultărilor cu reprezentanții județelor, au fost prioritizate următoarele domenii:

servicii de asistență socială și protecția copilului (prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului);

servicii de urbanism și amenajare a teritoriului (eliberarea certificatelor de urbanism, gestionarea cadastrului, evidența imobilelor);

organizarea și monitorizarea transportului rutier public de persoane la nivel județean.

Digitalizarea acestor servicii va reduce birocrația, va scurta timpii de procesare și va facilita accesul la informații și proceduri online, în beneficiul cetățenilor și al companiilor. În același timp, administrațiile județene vor beneficia de o gestionare mai eficientă a datelor și proceselor interne, cu impact direct asupra transparenței și calității serviciilor publice.

Apelul este de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere, și se adresează exclusiv Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – organizație de utilitate publică înființată de Consiliile Județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. ADI EURONEST va depune cererea de finanțare în numele celor șase județe.

Bugetul alocat este de 4,035 milioane euro, finanțarea fiind asigurată 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, fără contribuție proprie din partea solicitantului.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 16 martie 2026 – 31 iulie 2026.

Prin acest apel, Programul Regional Nord-Est continuă să susțină modernizarea administrației publice și transformarea digitală, pentru ca locuitorii regiunii să beneficieze de instituții mai accesibile și servicii adaptate nevoilor societății digitale.