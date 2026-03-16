Cinci transporturi speciale cu transformatoare uriașe vor traversa județul Suceava spre PTF Siret între 16 și 24 martie. Poliția Rutieră asigură escortă

În perioada 16 – 24 martie 2026, pe traseul Agigea RORO PTF – Siret PTF, vor avea loc cinci transporturi cu depășiri care vor traversa și județul Suceava. Vehiculele transportă transformatoare de putere și au dimensiuni excepționale.

Conform anunțului CNAIR, fiecare transport va avea următoarele caracteristici tehnice:

lățime maximă : 4 metri

: 4 metri masă totală : 192 tone

: 192 tone lungime : 35 metri

: 35 metri înălțime: 4,80 metri

Viteza de deplasare va fi adaptată condițiilor de trafic, fără a depăși 70 km/h, conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Traseul complet pe care se vor desfășura transporturile: Agigea RORO PTF – DN39A – DN39 – A4 – DN2A – Tăndărei – DN2A – Slobozia – DN2A – Urziceni – DN2 – Buzău – DN2 – A7 – DN2 – Varianta de Ocolire Suceava – DN2 – Siret PTF.

Etapele și orele exacte de desfășurare vor fi stabilite de Poliția Rutieră, care va asigura însoțirea vehiculelor cu depășiri pe întreg traseul. Transporturile nu se vor efectua în perioadele și pe sectoarele de drum unde sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase (cod galben, portocaliu sau roșu).