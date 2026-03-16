Gheorghe Șoldan: Au început lucrările la noua parcare modernă de la Cetatea de Scaun a Sucevei

Lucrările de construcție a unei parcări moderne și civilizate la Cetatea de Scaun a Sucevei au demarat oficial luni dimineață, marcând un pas important pentru îmbunătățirea infrastructurii turistice a județului.

Consiliul Județean Suceava a emis ordinul de începere a lucrărilor la finalul lunii februarie, iar după organizarea șantierului, executanții au intrat efectiv în teren pe 16 martie 2026.

Proiectul înlocuiește vechea parcare improvizată de pe terenul viran din zonă, utilizată ani de zile de suceveni și de turiști din țară și din străinătate.

Noua parcare va ocupa o suprafață de aproximativ 5.060 de metri pătrați și va dispune de un total de 133 de locuri de parcare, distribuite astfel:

121 locuri pentru autoturisme

6 locuri pentru motociclete

3 locuri pentru autocare

3 locuri pentru microbuze

Amenajarea include o structură rutieră modernă din piatră naturală, sistem de iluminat public nou, supraveghere video, bariere automate de acces, camere LPR pentru recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, sistem electronic de plată și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Un accent important este pus pe componenta peisagistică: vor fi amenajate trei zone verzi interioare sub formă de scuaruri de separație, iar în perimetrul parcării vor fi plantați 60 de arbori din specii adaptate zonei, împreună cu arbuști și plante decorative. Toate spațiile verzi vor beneficia de un sistem automat de irigații pentru întreținere eficientă.

Conform contractului semnat, constructorul are la dispoziție opt luni pentru finalizarea lucrărilor, termenul-limită fiind calculat de la data emiterii ordinului de începere – 27 februarie 2026. Astfel, parcare modernă ar urma să fie dată în folosință până la finalul anului în curs.

Odată finalizată, noua parcare va deservi nu doar vizitatorii Cetății de Scaun a Sucevei, ci și pe cei care vin la Muzeul Satului Bucovinean și la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, situate în imediata apropiere.

Investiția este realizată din fonduri gestionate de Consiliul Județean Suceava și reprezintă o prioritate pentru valorificarea potențialului turistic al zonei.