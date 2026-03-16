CSU Suceava se întărește cu patru fotbaliste experimentate și tinere promițătoare în pauza de iarnă. Toate au fost titulare în victoria din derby-ul cu Chindia Târgoviște

Echipa feminină de fotbal a Clubului Sportiv Universitar Suceava a profitat de pauza competițională de iarnă pentru a-și întări lotul cu patru jucătoare noi: Maria Bleoaja (nr. 18), Valentina Petre (nr. 3), Noa Maxim (nr. 17) și Elena Negru. Toate cele patru au fost aliniate în formula de start în meciul decisiv de duminică, 15 martie, de pe terenul Chindiei Târgoviște, unde sucevencele s-au impus cu scorul de 3-2 și au preluat șefia în clasamentul Seriei a 2-a din Liga a 3-a Feminin.

Victoria din deplasare, obținută într-un adevărat derby pentru prima poziție, a confirmat imediat valoarea noilor achiziții. Maria Bleoaja, mijlocașul de 16 ani, a contribuit decisiv la succes prin marcarea unuia dintre cele trei goluri ale echipei sucevene (alături de Paraschiva Moțco, autoarea unei duble). Celelalte trei jucătoare au adus stabilitate și experiență în compartimentele defensive și de creație, ajutând echipa antrenată de Marcel Irimie și Bogdan Misiuc să gestioneze cu maturitate momentele tensionate ale partidei.

Noile veniri – profiluri și declarații

Elena Negru (23 de ani) – portar. A evoluat anterior la CS Concordia Chiajna (Liga 3), AFC Fair Play București (Liga 1) și Dunărea Giurgiu (Liga 3). „Sunt foarte bucuroasă să mă alătur echipei CSU Suceava. Îmi doresc să ajut echipa prin experiența mea și să avem împreună un sezon cât mai reușit”, a declarat Elena Negru.

Maria Bleoaja (16 ani) – mijlocaș. A jucat pentru CS Concordia Chiajna (Liga 2), Dream Team București (Liga 3) și AFC Fair Play București (Liga 1). „Este o oportunitate importantă pentru mine și sunt motivată să muncesc mult pentru a progresa și pentru a contribui la rezultatele echipei”, a spus Maria Bleoaja.

Noa Maxim (17 ani) – mijlocaș. Fostă componentă a Naționalei României Under 15, Noa a mai evoluat la CS Concordia Chiajna (Liga 2), ProSport București (Liga 2) și CSM Alexandria (U17). „Mă bucur că fac parte din acest proiect și îmi doresc să dau totul pe teren pentru a ajuta echipa în meciurile din acest sezon. Sunt motivată să evoluez și să obținem rezultate cât mai bune împreună”, a afirmat Noa Maxim.

Valentina Petre (28 de ani) – mijlocaș. Cu o carieră bogată, a jucat la Universitatea Alexandria (Liga 2), CSM Alexandria (Liga 1), Olimpia Cluj (participare în Liga Campionilor) și AFC Fair Play București (Liga 1). A fost convocată la toate categoriile de vârstă ale echipelor naționale de junioare ale României și a ajuns ulterior în lotul naționalei de senioare. În paralel cu activitatea ca jucătoare, Valentina este implicată în formarea tinerelor fotbaliste, activând ca antrenoare și fiind, pentru o perioadă, antrenor principal al echipei naționale feminine U15 a României. „Sunt fericită să mă alătur Clubului Sportiv Universitar din Suceava și îmi doresc să ajut echipa prin experiența acumulată de-a lungul anilor. Sper să avem un sezon reușit și să ne atingem obiectivele”, a declarat Valentina Petre.

Următorul meci – returul pe Areni

CSU Suceava, proaspăt lider în serie, va reveni pe teren sâmbătă, 29 martie 2026, în etapa a 12-a, când va primi pe Stadionul Areni vizita formației Unirea Slobozia. Partida reprezintă o nouă ocazie pentru sucevence de a-și consolida poziția de frunte și de a demonstra continuitatea bunei forme arătate în derby-ul cu Chindia.

Echipa antrenată de Marcel Irimie și Bogdan Misiuc continuă astfel un proiect ambițios în fotbalul feminin sucevean, combinând experiența cu tinere talente promițătoare pentru a ținti promovarea și dezvoltarea sustenabilă a secției.