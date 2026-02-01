Sesiune județeană de comunicări la Grădinița „Luminița” Siret: strategii și parteneriate pentru o tranziție ușoară a preșcolarilor spre școală



Grădinița „Luminița”, structură a Școlii Gimnaziale „Petru Mușat” Siret, a găzduit sâmbătă, 31 ianuarie 2026, sesiunea județeană de comunicări și referate cu tema „Strategii educaționale și modalități de parteneriat care să faciliteze tranziția ușoară a preșcolarului spre diferite medii ale școlarității”.

Evenimentul a reunit cadre didactice din învățământul preșcolar sucevean, specialiști în educația timpurie (inspectori pentru educație timpurie, logopezi, formatori în educație parentală, psihoterapeuți) și parteneri educaționali interesați de optimizarea procesului de tranziție de la grădiniță la ciclul primar și alte medii educaționale.

Pe parcursul sesiunii au fost prezentate referate și exemple de bune practici care au evidențiat importanța colaborării strânse între grădiniță, familie și comunitate, precum și rolul esențial al strategiilor educaționale adaptate nevoilor individuale ale copiilor. Discuțiile interactive și constructive au pus accent pe:

crearea unui climat de siguranță emoțională pentru preșcolari

asigurarea continuității învățării

dezvoltarea competențelor socio-emoționale necesare integrării armonioase în mediul școlar

consolidarea parteneriatelor educaționale durabile ca factor cheie în succesul școlar timpuriu

Sesiunea a reprezentat un demers valoros pentru comunitatea educațională suceveană, facilitând schimbul de experiențe și promovarea unor practici moderne în educația preșcolară.

Coordonatorul structurii Grădinița „Luminița” Siret, prof. Mirela Popoiu, a subliniat importanța unor astfel de întâlniri: „Aceste sesiuni ne ajută să construim împreună punți solide între grădiniță și școală, astfel încât fiecare copil să treacă prin tranziție cu încredere și bucurie, nu cu teamă.”

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava și a reprezentat o ocazie importantă de formare continuă și colaborare interinstituțională în beneficiul copiilor din județ.