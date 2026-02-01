Cod Galben prelungit în județul Suceava: Ger de până la -20°C, ninsori viscolite și intensificări ale vântului până miercuri dimineață



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, 1 februarie 2026, o informare meteorologică extinsă și patru atenționări Cod Galben valabile până miercuri, 3 februarie, ora 10:00, care vizează vreme deosebit de rece, ger persistent, ninsori moderate cu viscol, polei/ghețuș și intensificări ale vântului în special în regiunile estice, sud-estice și sudice ale țării.

Potrivit informării meteo valabile până miercuri dimineața la ora 10:00, vremea rămâne geroasă în regiunile extracarpatice, cu minime între -20 și -7 grade (mai coborâte în nordul Moldovei) și maxime diurne între -15 și -2 grade. Gerul va persista pe parcursul zilelor în nordul Moldovei. Precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsoare, cu depunere locală de strat de zăpadă (2–10 cm), iar pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări locale în sud și sud-est (40–50 km/h), amplificând senzația de frig. În sud-estul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și Dobrogea, ninsoarea va fi temporar viscolită.

Atenționări Cod Galben detaliate:

Ger și temperaturi deosebit de scăzute (1 februarie, ora 10:00 – 1 februarie, ora 20:00) În cea mai mare parte a Moldovei, maximele vor fi între -10 și -5 grade (cu 7–9 grade sub normalul perioadei), iar nopțile geroase. Intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă (1 februarie, ora 14:00 – 2 februarie, ora 10:00) În sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei va ninge moderat, cu depunere de strat de zăpadă de 6–10 cm (echivalent 10 l/mp apă). În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov (inclusiv București), Buzău, vestul Brăila, Ialomița, Călărași, precum și Constanța și Tulcea (zona costieră), vântul va avea rafale de 50–55 km/h, viscolind ninsoarea. Ger (1 februarie, ora 20:00 – 2 februarie, ora 10:00) Ger în Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei. Minime între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei spre -20 grade. Temperaturi deosebit de scăzute și ger (2 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 10:00) În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei maximele vor fi între -9 și -3 grade (mai mici spre -15 grade în nordul Moldovei), iar minimele între -20 și -8 grade. Gerul va persista pe parcursul zilei în nordul Moldovei.

În județul Suceava valorile termice vor fi printre cele mai scăzute, cu ger persistent și risc crescut de polei/ghețuș pe drumuri, mai ales în zonele joase, poduri și pasaje denivelate. Vântul va amplifica senzația de frig, iar ninsoarea viscolită poate afecta vizibilitatea și circulația în zonele expuse.

Recomandări ISU Suceava:

Evitați expunerea prelungită la ger, mai ales persoanele vulnerabile (vârstnici, copii, bolnavi cronici).

Circulați cu prudență maximă pe drumuri acoperite cu polei/zăpadă; echipați mașinile cu anvelope de iarnă și lanțuri.

Verificați instalațiile de încălzire și ventilați periodic locuințele pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon.

Asigurați adăpost și hrană pentru animale; anunțați 112 dacă observați persoane expuse frigului.