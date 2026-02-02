Cod Galben de ger în județul Suceava până miercuri dimineață: minime de până la -20°C și senzație de frig amplificată de vânt



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben de vreme deosebit de rece, valabile până miercuri, 4 februarie, ora 10:00, care vizează inclusiv județul Suceava. Gerul va persista îndeosebi noaptea și dimineața, cu temperaturi minime între -20 și -8 grade Celsius, iar maximele diurne vor rămâne negative, între -15 și -3 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

Potrivit informării ANM (valabilă până miercuri, 4 februarie, ora 10:00), vremea va fi deosebit de rece în regiunile extracarpatice, inclusiv Moldova, cu ger persistent ziua în nordul zonei. În noaptea de marți spre miercuri sunt posibile precipitații mixte în centru și nord-est, cu polei sau ghețuș pe arii restrânse.

Atenționarea Cod Galben (2 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 10:00) vizează temperaturi deosebit de scăzute în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia și estul/sud-estul Transilvaniei – cu 7…9 grade sub normele perioadei. Maximele vor fi între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei (până spre -15 grade), iar minimele nocturne între -20 și -8 grade.

Vântul va avea intensificări locale în sud-est și sud (40…50 km/h), amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și Dobrogea ninsoarea va fi temporar viscolită.