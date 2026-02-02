Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, premianți la Conferința Model United Nations IBSBMUN 2026 de la București



Șapte elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au participat, în perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, la Conferința Internațională Model United Nations (IBSBMUN 2026), organizată de International British School of Bucharest. Tinerii au reprezentat școala în cadrul simulării Organizației Națiunilor Unite, dezbătând probleme globale alături de aproximativ 200 de elevi din diverse țări și naționalități.

Delegația rădăuțeană a fost formată din: Reuț Teodor (clasa a IX-a A), Tironiac Elisa-Eva (clasa a IX-a A), Cîrdei Ana-Maria (clasa a X-a B), Ionesi Alexandra-Elena (clasa a X-a E), Juravle Andrea Maria (clasa a X-a E), Puiu Albert-Gabriel (clasa a X-a E) și Vîntu Raisa-Elena (clasa a X-a E). Elevii au fost coordonați de prof. Cîrciu Loredana și prof. Puiu Loredana.

Participanții rădăuțeni au făcut parte din diverse comitete, printre care DISEC (Comitetul pentru Dezarmare și Securitate Internațională), Legal, Court, ECOWAS (Comitetul Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest) și SOCHUM (Comitetul Social, Umanitar și Cultural). Lucrările s-au desfășurat în limba engleză și au presupus cunoștințe aprofundate de politică internațională, organizare statală, legislație, precum și abilități de negociere, muncă în echipă și respect reciproc.

Un moment de seamă al conferinței a fost cina diplomatică, unde elevii au avut ocazia să interacționeze direct cu personalități marcante din mediul diplomatic: Excelența Sa Doamna Ulla Krauss-Nussbaumer (Ambasador al Austriei), Ambasadorul Norvegiei, Ambasadorul Indiei, reprezentanți ai Ambasadei Republicii Populare Chineze, reprezentanta Ambasadei Italiei și directorul British Council România și Bulgaria.

Conferința IBSBMUN 2026 a reprezentat o experiență valoroasă pentru tinerii suceveni, care și-au dezvoltat competențele lingvistice, de comunicare și negociere, au socializat cu colegi din alte țări și au legat prietenii noi în cadrul unei activități extracurriculare de înalt nivel.