Majoritatea românilor sceptici: majorarea impozitelor pe proprietate nu va îmbunătăți serviciile publice locale – sondaj INSCOP

Doar un sfert dintre români cred că majorarea impozitelor pe proprietate ar duce la o îmbunătățire vizibilă a serviciilor publice oferite de primării, în timp ce aproape 45% sunt convinși că efectul ar fi inexistent sau extrem de redus. Acestea sunt concluziile principale ale Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, publicat astăzi, care evidențiază o profundă criză de încredere în legătura dintre taxare și beneficii concrete pentru cetățeni.

Sondajul, realizat în perioada 12–15 ianuarie 2026 prin interviuri telefonice (CATI) pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane adulte, cu o marjă de eroare de ±3%, arată că:

7,1% consideră că majorarea impozitelor ar îmbunătăți serviciile publice „în foarte mare măsură”;

17,1% – „în destul de mare măsură”;

27,8% – „în destul de mică măsură”;

44,5% – „în foarte mică măsură sau deloc” (2,9% non-răspuns).

Optimismul este mai ridicat în rândul votanților PNL și USR, al tinerilor sub 30 de ani și al locuitorilor din București. Cel mai mare scepticism îl manifestă votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat.

Rezultatele vin în contextul în care 62,4% dintre respondenți cred greșit că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în alte state UE – deși țara noastră se află constant printre statele cu cele mai mici taxe de acest tip din Uniune. Percepția este mai accentuată la votanții AUR, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație medie sau primară și locuitorii din mediul rural și urbanul mic.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, explică fenomenul printr-o combinație de factori: „Datele sugerează o cultură fiscală defensivă, în care proprietatea este văzută ca ultim refugiu de siguranță, iar taxarea ei – ca amenințare la adresa autonomiei personale. Într-un context de insecuritate economică și costuri ridicate ale vieții, orice taxă fixă este resimțită disproporționat. Mai profund, există o criză de contract social local: cetățenii nu văd legătura între banii dați și servicii mai bune, ceea ce transformă chiar și taxe mici într-un simbol al ineficienței statului. Orice reformă fiscală rațională riscă să fie percepută ca abuzivă dacă nu este însoțită de îmbunătățiri vizibile și credibile ale calității serviciilor publice.”

Sondajul subliniază că, în absența unei legături clare și transparente între impozite și rezultate concrete la nivel local (asfalt, iluminat, salubritate, parcuri, infrastructură școlară), orice discuție despre ajustarea fiscală rămâne blocată în neîncredere generalizată.

Graficele și analiza completă sunt disponibile pe site-ul INSCOP Research: https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/02/2.02.2026-Barometrul-INFORMAT.RO-INSCOP-Impozite-pe-proprietate.pdf