Ce viitor poate avea județul Suceava după ce populația școlară a scăzut cu 15 la sută, iar ponderea persoanelor de peste 60 de ani a crescut cu același procent? -de dr. Adrian Botezatu

Județul Suceava se află, din păcate, într-o spirală demografică și economică pe care o ignorăm pe riscul dispariției lente a ceea ce numim „comunitate locală viabilă”.

Privim acum la o realitate dură, susținută de cifre oficiale: în doar două decenii (2004–2024), populația școlară totală a scăzut cu 15%, numărul copiilor și adolescenților (0–14 ani) cu 9%, în timp ce ponderea persoanelor peste 60 de ani a crescut cu 15%. Aceste procente nu sunt statistici abstracte – ele descriu un județ care îmbătrânește accelerat și își pierde forța de muncă tânără.

Cauza principală? Absența cronică a unui Proiect de Dezvoltare Economico-Socială coerent, pe etape realiste (5, 10, 20 de ani). Fără o strategie asumată la nivel județean, tinerii nu au motive solide să rămână. Absolvenții de liceu și facultate migrează masiv: fie spre marile centre urbane din țară, fie direct în Uniunea Europeană. Comparația cu județul Cluj – populație similară, dar de peste două ori mai multe locuri de muncă (290.000 față de 125.000) – este zdrobitoare și ar trebui să ne alarmeze pe toți.

Cifrele învățământului liceal și profesional sunt și mai îngrijorătoare: scăderea cu 17% a elevilor în ultimii 20 de ani, iar învățământul profesional a pierdut nu doar cantitativ, ci și calitativ – de trei ori mai slab decât era. Economia locală, atrofiată și lipsită de viziune strategică, nu oferă absolvenților perspective reale de carieră. Rezultatul este previzibil: migrație în lanț, depopulare rurală accelerată, școli care se închid sau se comasează, servicii publice tot mai greu de susținut.

Fără un plan județean clar, care să lege infrastructura rutieră de mare viteză care ar urma să se construiască în viitorii ani de crearea de parcuri industriale, de reconversia învățământului profesional, de atragerea investitorilor în sectoare cu valoare adăugată mare (IT, procesare lemn sustenabilă, turism inteligent, energie verde), aceste investiții riscă să rămână insule de modernitate într-un ocean de stagnare.