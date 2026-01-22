Cum am descoperit un personaj politic bucovinean fabulos: Emil Bodnăraș-de dr. Adrian Botezatu



Cu foarte mulți ani în urmă, am avut oportunitatea de avea mai multe discuții cu analistul politic și militar american Larry Watts (un dialog se află postat pe You Tube) despre perioada regimului socialist din România, în urma cărora am descoperit un personaj politic fabulos: Emil Bodnăraș.

Biografia conturată în cărțile scrise de Watts relevă un patriot providențial:

Șef de promoție în instituțiile militare interbelice, preluat de Spionajul militar românesc și trimis în misiune în URSS, după o dezertare legendată, unde a fost preluat de spionajul militar sovietic devenind agent dublu

Întors în România și arestat, este plasat în închisoare în mediile comuniste românești pentru infiltrare și control; în închisoare îi cunoaște pe Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu care aveau în comun o legătură de o anumită natură

În momentul în care Armata sovietică a preluat România, în mediile comuniste românești existau două grupări: o grupare cominternistă condusă de Ana Pauker și o grupare naționalistă compusă din Bodnăraș, Gheorghiu Dej și Ceaușescu

În contextul în care în URSS, Stalin a trecut la epurarea cominterniștilor , în România Bodnăraș reușește eliminarea politică a grupării Ana Pauker

În calitate de ministru al Apărării, Bodnăraș îl avansează la gradul de general pe tânărul Nicolae Ceaușeșcu; după moartea lui Gheorghiu Dej , Bodnăraș împreună prim ministrul Maurer (1961-1974 -cel mai bun prim ministru din istoria României, politician cu doctorat în Drept la Paris în 1925) îl propulsează pe Ceaușeșcu în fruntea statului

În 1958 Bodnăraș îi convinge pe sovietici să retragă trupele din România

În perioada în care Bodnăraș a fost în URSS, s-a împrietenit cu un chinez care a fost timp de două decenii șeful serviciilor secrete chineze al lui Mao; relațiile politice strânse dintre România și China au fost create de Bodnăraș

Ca răspuns la criza de securitate a statului din 1968, la inițiativa lui Bodnăraș, se înființează Gărzile Patriotice pe modelul trupelor de partizani

Bodnăraș a fost un mediator activ a războiului din Vietnam având contacte strânse atât cu americanii cât și cu Vietnamezii (Bodnăraș tragea niște chefuri monstru cu Ho Și Min)

Bodnăraș l-a avertizat de mai multe ori pe Ceaușeșcu să nu aducă Securitatea la Putere (avertizare profetică)

Bodnăraș , fiind din zonă și pentru a compensa pierderea orașului Cernăuți, ia decizia de a face din Suceava un centru regional puternic(in interbelic județul Suceava era cel mai mic din țara iar orașul Botoșani era de 3 ori mai mare). Practic , Bodnăraș este un nou fondator al orașului și merită o statuie în centru la fel cu Petru Mușatinul

În ultimii ani de viață, Bodnăraș și-a construit o biserică de tip voievodal în satul natal Bodnăreni, comuna Iaslovaț; a devenit un protector și sprijinitor al mănastirilor și bisericilor din nordul Moldovei și la indicațiile lui exprese a fost înmormântat cu sobor de preoți (există fotografii în care șeful statului, Nicolae Ceaușeșcu, cară pe umăr sicriul lui Bodnăraș, caz unic pe planetă)

Epilog. Emanciparea socio-economică a României prin cele două procese sociale mari Urbanizarea și Industrializarea, au fost coordonate de doi oameni politici foarte inteligenți și competenți: Emil Bognăraș și Ion Gheorghe Maurer. Ceaușeșcu îl marginalizează pe Maurer în 1974, iar în 24 ianuarie 1976 Bodnăraș moare. Din acel moment, Nicolae Ceaușescu împreună cu Elena Ceaușescu, inaungurează un regim politic prostocratic care durează până în prezent.

Rugăm Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să săvârșească pe 24 ianuarie pomenirile cuvenite unui mărturisitor al credinței ortodoxe din Bucovina.

Dr. Adrian Botezatu