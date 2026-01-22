Vernisaj la Marginea: Expoziția „Lumea satului” a elevei Emilia Popescu, vineri la Liceul „Vasile Gherasim”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 10:50, Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” din comuna Marginea va găzdui vernisajul expoziției „Lumea satului”, prima expoziție personală semnată de eleva Emilia Popescu, din clasa a VIII-a.

Evenimentul este organizat de Asociația REI – Reper Etnocultural Identitar, în parteneriat cu unitatea de învățământ gazdă, și invită publicul să descopere o perspectivă sensibilă și profundă asupra universului satului românesc, așa cum îl vede și îl simte o tânără artistă din Bucovina.

Prin lucrările sale, Emilia Popescu propune o incursiune în memoria și apartenența la spațiul rural: satul devine o stare de spirit, legătura dintre om și natură capătă dimensiuni esențiale, timpul curge mai lent, meșteșugurile păstrează vie memoria comunității, iar tradițiile poartă ecoul unei identități colective simple, dar pline de sens.

La vernisaj vor fi prezenți membri ai Ansamblului Ceramik ART, ai Corului Aripi Sonore, interpreta de muzică populară Liliana Ursachi, reprezentanți ai administrației publice locale, cadre didactice și elevi ai liceului din Marginea.

Expoziția capătă o semnificație aparte prin apropierea de Ziua Unirii Principatelor Române (24 ianuarie), organizatorii subliniind că arta generațiilor tinere poate constitui un veritabil pod între tradiție și expresia contemporană, între rădăcinile satului și energia unei comunități unite.