Bărbat din Salcea, oprit la volanul unui Mercedes ML – nu avea permis de conducere pentru nicio categorie

Un bărbat de 65 de ani din localitatea Salcea a fost depistat de polițiștii din oraș conducând un autoturism marca Mercedes ML, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule, nici în România, nici în alt stat.

La data de 8 martie 2026, în jurul orei 16:25, echipajul de poliție din cadrul Poliției Orașului Salcea se afla în misiune pe DN 29, în centrul localității, când a observat autoturismul Mercedes ML care se deplasa dinspre strada Progresului spre intersecția cu drumul național. Conducătorul auto a semnalizat intenția de a vira la stânga, dar a ezitat în executarea manevrei la vederea autospecialei de poliție.

Suspiciunile legate de legalitatea documentelor și de deținerea unui permis de conducere au determinat polițiștii să oprească vehiculul folosind semnalele acustice și luminoase. La volan a fost identificat un bărbat de 65 de ani din Salcea, care se afla singur în autoturism.

Bărbatul a prezentat actul de identitate, certificatul de înmatriculare și polița RCA, documente care se aflau în termen de valabilitate, iar verificările au confirmat că autoturismul îi aparține. Cu toate acestea, în bazele de date ale Poliției Române nu a fost găsit niciun permis de conducere pe numele său. Întrebat direct, bărbatul a recunoscut că nu deține permis pentru nicio categorie de vehicule, nici în România, nici în străinătate.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (1) din Codul penal. Cercetările continuă pentru strângerea tuturor probelor necesare.