Olimpiada Națională de Limba Polonă Maternă 2026 – Suceava: Trei elevi suceveni se califică la etapa internațională din Varșovia

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava a găzduit, în perioada 5-8 martie 2026, etapa națională a Olimpiadei de limba polonă maternă, cea mai importantă competiție școlară pentru elevii aparținând minorității poloneze din România. Evenimentul, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, colegiu și Uniunea Polonezilor din România, a reunit 48 de elevi din județele Suceava, Iași și Bacău.

Subiectele pentru elevii de liceu au fost aduse sigilate direct din Polonia de profesorul universitar dr. Wojciech Kaliszewski, președinte de onoare al olimpiadei și membru al Comisiei Centrale Internaționale. Probele scrise (gramatică și literatură-compunere) s-au desfășurat pe 6 martie, iar proba orală pentru liceu pe 7 martie, elevii alegând dintre trei teme stabilite la Varșovia. Evaluarea a fost riguroasă: două comisii de profesori români, reevaluare finală de prof. Kaliszewski și zero contestații.

Elevii pregătiți în școlile cu predare în limba polonă din județ au dominat competiția.

PREMIILE LA CLASA A V-A

Nr. crt.Nume și prenumeUnitatea de învățământClasa  PREMIUL
 Rotundu Paul-AndreiȘcoala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana MiculuiV I
 Cucharec Maya IzabellaȘcoala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana MiculuiVII

PREMIILE LA CLASA A VI-A

Nr. crt.Nume și prenumeUnitatea de învățământClasa  PREMIUL
1Balac Ingrid KarolinaȘcoala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana MiculuiVII
2Catargiu AngelinaȘcoala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului VIII
3Chachula AgataŞcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu NouVIIII
4Sporneac Cristian-IosifŞcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu NouVIIII
5Chahula Patrick-KarolŞcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu NouVIMențiune
6Marculeac Maia-AnnaŞcoala Gimnazială Pârteștii de SusVIMențiune

PREMIILE LA CLASA A VII-A

Nr. crt.Nume și prenumeUnitatea de învățământClasaPREMIUL
 Rotundu Paula MariaȘcoala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana MiculuiVII I
 Balac Claudia FaustânaȘcoala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana MiculuiVIIII
 Bălănică Adelin IustinŞcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz”  Solonețu NouVIIII
 Creangă Darius EmanuelŞcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz”  Solonețu NouVIIMențiune

PREMIILE LA CLASA A VIII-A

Nr. crt.Nume și prenumeUnitatea de învățământClasaPREMIUL
 Catargiu ClaudiaȘcoala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana MiculuiVIIII
 Marculeac Ewa EmiliaŞcoala Gimnazială Pârteștii de SusVIIII
 Chachula ClaudiaŞcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu NouVIIIII
 Drosceac Gabriela-NicoletaŞcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu NouVIIIMențiune

PREMIILE LA CLASA A IX-A

Nr. crt.Nume și prenumeUnitatea de învățământClasaPREMIUL
 Calistru Ştefan-EmanuelColegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” SuceavaIXI
 Balac Davide-VlăduţColegiul „Alexandru cel Bun” Gura HumoruluiIXII
 Dorosceac Marian-DanielColegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” SuceavaIXIII
 Andronic Janinka-AnastaziaColegiul Național „Mihai Eminescu’’ SuceavaIXMențiune

PREMIILE LA CLASA A X-A

Nr. crt.Nume și prenumeUnitatea de învățământClasaPREMIUL
 Pamparău AlexandraColegiul „Alexandru cel Bun” Gura HumoruluiXI
 Lehoţchi RafaelColegiul Național Catolic „|Sf. Iosif” BacăuXIII

PREMIILE LA CLASA A XI-A

Nr. crt.Nume și prenumeUnitatea de învățământClasaPREMIUL
 Iedenac Eliza-MariaColegiul Național „Mihai Eminescu’’ SuceavaXII
 Bieleş Amada-DaianaColegiul Național „Mihai Eminescu’’ SuceavaXIII
 Cohut AlbertColegiul „Alexandru cel Bun” Gura HumoruluiXIII

Toți participanții au primit premii sau diplome de participare din partea Uniunii Polonezilor din România, iar câștigătorii au beneficiat de premii în bani oferite prin sponsorizările domnului Ghervazen Longher (președintele Uniunii Polonezilor din România) și ale Ambasadei Republicii Polone la București.

Festivitatea de premiere a avut loc la sediul Dom Polski din Moara. Duminică, 8 martie, elevii calificați au participat la ateliere de pregătire pentru etapa internațională.

La Olimpiada Internațională de limba polonă (martie-aprilie 2026, Polonia) vor participa trei elevi din județul Suceava:

  • Balac Davide-Vlăduţ (clasa a IX-a, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului)
  • Calistru Ștefan-Emanuel (clasa a IX-a, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava)
  • Iedenac Eliza-Maria (clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava)

Pregătirea lor continuă până la sfârșitul lunii martie sub coordonarea profesoarei Anetta Agnieszka Buzuk și a profesorului Wojciech Kaliszewski.

Olimpiada a fost coordonată de inspectorul școlar pentru minorități – limba polonă maternă, prof. Cristina-Maria Albu.


