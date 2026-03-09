Olimpiada Națională de Limba Polonă Maternă 2026 – Suceava: Trei elevi suceveni se califică la etapa internațională din Varșovia

Intră acum și în grupul de
Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava a găzduit, în perioada 5-8 martie 2026, etapa națională a Olimpiadei de limba polonă maternă, cea mai importantă competiție școlară pentru elevii aparținând minorității poloneze din România. Evenimentul, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, colegiu și Uniunea Polonezilor din România, a reunit 48 de elevi din județele Suceava, Iași și Bacău.
Subiectele pentru elevii de liceu au fost aduse sigilate direct din Polonia de profesorul universitar dr. Wojciech Kaliszewski, președinte de onoare al olimpiadei și membru al Comisiei Centrale Internaționale. Probele scrise (gramatică și literatură-compunere) s-au desfășurat pe 6 martie, iar proba orală pentru liceu pe 7 martie, elevii alegând dintre trei teme stabilite la Varșovia. Evaluarea a fost riguroasă: două comisii de profesori români, reevaluare finală de prof. Kaliszewski și zero contestații.
Elevii pregătiți în școlile cu predare în limba polonă din județ au dominat competiția.
PREMIILE LA CLASA A V-A
|Nr. crt.
|Nume și prenume
|Unitatea de învățământ
|Clasa
|PREMIUL
|Rotundu Paul-Andrei
|Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului
|V
|I
|Cucharec Maya Izabella
|Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului
|V
|II
PREMIILE LA CLASA A VI-A
|Nr. crt.
|Nume și prenume
|Unitatea de învățământ
|Clasa
|PREMIUL
|1
|Balac Ingrid Karolina
|Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului
|VI
|I
|2
|Catargiu Angelina
|Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului
|VI
|II
|3
|Chachula Agata
|Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu Nou
|VI
|III
|4
|Sporneac Cristian-Iosif
|Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu Nou
|VI
|III
|5
|Chahula Patrick-Karol
|Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu Nou
|VI
|Mențiune
|6
|Marculeac Maia-Anna
|Şcoala Gimnazială Pârteștii de Sus
|VI
|Mențiune
PREMIILE LA CLASA A VII-A
|Nr. crt.
|Nume și prenume
|Unitatea de învățământ
|Clasa
|PREMIUL
|Rotundu Paula Maria
|Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului
|VII
|I
|Balac Claudia Faustâna
|Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului
|VII
|II
|Bălănică Adelin Iustin
|Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou
|VII
|II
|Creangă Darius Emanuel
|Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou
|VII
|Mențiune
PREMIILE LA CLASA A VIII-A
|Nr. crt.
|Nume și prenume
|Unitatea de învățământ
|Clasa
|PREMIUL
|Catargiu Claudia
|Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului
|VIII
|I
|Marculeac Ewa Emilia
|Şcoala Gimnazială Pârteștii de Sus
|VIII
|I
|Chachula Claudia
|Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu Nou
|VIII
|II
|Drosceac Gabriela-Nicoleta
|Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou
|VIII
|Mențiune
PREMIILE LA CLASA A IX-A
|Nr. crt.
|Nume și prenume
|Unitatea de învățământ
|Clasa
|PREMIUL
|Calistru Ştefan-Emanuel
|Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
|IX
|I
|Balac Davide-Vlăduţ
|Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului
|IX
|II
|Dorosceac Marian-Daniel
|Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
|IX
|III
|Andronic Janinka-Anastazia
|Colegiul Național „Mihai Eminescu’’ Suceava
|IX
|Mențiune
PREMIILE LA CLASA A X-A
|Nr. crt.
|Nume și prenume
|Unitatea de învățământ
|Clasa
|PREMIUL
|Pamparău Alexandra
|Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului
|X
|I
|Lehoţchi Rafael
|Colegiul Național Catolic „|Sf. Iosif” Bacău
|X
|III
PREMIILE LA CLASA A XI-A
|Nr. crt.
|Nume și prenume
|Unitatea de învățământ
|Clasa
|PREMIUL
|Iedenac Eliza-Maria
|Colegiul Național „Mihai Eminescu’’ Suceava
|XI
|I
|Bieleş Amada-Daiana
|Colegiul Național „Mihai Eminescu’’ Suceava
|XI
|II
|Cohut Albert
|Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului
|XI
|II
Toți participanții au primit premii sau diplome de participare din partea Uniunii Polonezilor din România, iar câștigătorii au beneficiat de premii în bani oferite prin sponsorizările domnului Ghervazen Longher (președintele Uniunii Polonezilor din România) și ale Ambasadei Republicii Polone la București.
Festivitatea de premiere a avut loc la sediul Dom Polski din Moara. Duminică, 8 martie, elevii calificați au participat la ateliere de pregătire pentru etapa internațională.
La Olimpiada Internațională de limba polonă (martie-aprilie 2026, Polonia) vor participa trei elevi din județul Suceava:
- Balac Davide-Vlăduţ (clasa a IX-a, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului)
- Calistru Ștefan-Emanuel (clasa a IX-a, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava)
- Iedenac Eliza-Maria (clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava)
Pregătirea lor continuă până la sfârșitul lunii martie sub coordonarea profesoarei Anetta Agnieszka Buzuk și a profesorului Wojciech Kaliszewski.
Olimpiada a fost coordonată de inspectorul școlar pentru minorități – limba polonă maternă, prof. Cristina-Maria Albu.
