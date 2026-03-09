Olimpiada Națională de Limba Polonă Maternă 2026 – Suceava: Trei elevi suceveni se califică la etapa internațională din Varșovia



Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava a găzduit, în perioada 5-8 martie 2026, etapa națională a Olimpiadei de limba polonă maternă, cea mai importantă competiție școlară pentru elevii aparținând minorității poloneze din România. Evenimentul, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, colegiu și Uniunea Polonezilor din România, a reunit 48 de elevi din județele Suceava, Iași și Bacău.

Subiectele pentru elevii de liceu au fost aduse sigilate direct din Polonia de profesorul universitar dr. Wojciech Kaliszewski, președinte de onoare al olimpiadei și membru al Comisiei Centrale Internaționale. Probele scrise (gramatică și literatură-compunere) s-au desfășurat pe 6 martie, iar proba orală pentru liceu pe 7 martie, elevii alegând dintre trei teme stabilite la Varșovia. Evaluarea a fost riguroasă: două comisii de profesori români, reevaluare finală de prof. Kaliszewski și zero contestații.

Elevii pregătiți în școlile cu predare în limba polonă din județ au dominat competiția.

PREMIILE LA CLASA A V-A

Nr. crt. Nume și prenume Unitatea de învățământ Clasa PREMIUL Rotundu Paul-Andrei Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului V I Cucharec Maya Izabella Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului V II

PREMIILE LA CLASA A VI-A

Nr. crt. Nume și prenume Unitatea de învățământ Clasa PREMIUL 1 Balac Ingrid Karolina Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului VI I 2 Catargiu Angelina Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului VI II 3 Chachula Agata Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu Nou VI III 4 Sporneac Cristian-Iosif Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu Nou VI III 5 Chahula Patrick-Karol Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu Nou VI Mențiune 6 Marculeac Maia-Anna Şcoala Gimnazială Pârteștii de Sus VI Mențiune

PREMIILE LA CLASA A VII-A

Nr. crt. Nume și prenume Unitatea de învățământ Clasa PREMIUL Rotundu Paula Maria Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului VII I Balac Claudia Faustâna Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului VII II Bălănică Adelin Iustin Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou VII II Creangă Darius Emanuel Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou VII Mențiune

PREMIILE LA CLASA A VIII-A

Nr. crt. Nume și prenume Unitatea de învățământ Clasa PREMIUL Catargiu Claudia Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului VIII I Marculeac Ewa Emilia Şcoala Gimnazială Pârteștii de Sus VIII I Chachula Claudia Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” – Solonețu Nou VIII II Drosceac Gabriela-Nicoleta Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou VIII Mențiune

PREMIILE LA CLASA A IX-A

Nr. crt. Nume și prenume Unitatea de învățământ Clasa PREMIUL Calistru Ştefan-Emanuel Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava IX I Balac Davide-Vlăduţ Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului IX II Dorosceac Marian-Daniel Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava IX III Andronic Janinka-Anastazia Colegiul Național „Mihai Eminescu’’ Suceava IX Mențiune

PREMIILE LA CLASA A X-A

Nr. crt. Nume și prenume Unitatea de învățământ Clasa PREMIUL Pamparău Alexandra Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului X I Lehoţchi Rafael Colegiul Național Catolic „|Sf. Iosif” Bacău X III

PREMIILE LA CLASA A XI-A

Nr. crt. Nume și prenume Unitatea de învățământ Clasa PREMIUL Iedenac Eliza-Maria Colegiul Național „Mihai Eminescu’’ Suceava XI I Bieleş Amada-Daiana Colegiul Național „Mihai Eminescu’’ Suceava XI II Cohut Albert Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului XI II

Toți participanții au primit premii sau diplome de participare din partea Uniunii Polonezilor din România, iar câștigătorii au beneficiat de premii în bani oferite prin sponsorizările domnului Ghervazen Longher (președintele Uniunii Polonezilor din România) și ale Ambasadei Republicii Polone la București.

Festivitatea de premiere a avut loc la sediul Dom Polski din Moara. Duminică, 8 martie, elevii calificați au participat la ateliere de pregătire pentru etapa internațională.

La Olimpiada Internațională de limba polonă (martie-aprilie 2026, Polonia) vor participa trei elevi din județul Suceava:

Balac Davide-Vlăduţ (clasa a IX-a, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului)

(clasa a IX-a, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului) Calistru Ștefan-Emanuel (clasa a IX-a, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava)

(clasa a IX-a, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava) Iedenac Eliza-Maria (clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava)

Pregătirea lor continuă până la sfârșitul lunii martie sub coordonarea profesoarei Anetta Agnieszka Buzuk și a profesorului Wojciech Kaliszewski.

Olimpiada a fost coordonată de inspectorul școlar pentru minorități – limba polonă maternă, prof. Cristina-Maria Albu.