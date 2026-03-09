Oprit în trafic pe Calea Unirii pentru că vorbea la telefon în timp ce conducea, un tânăr a fost depistat băut la volan



Un bărbat de 30 de ani din comuna Marginea a fost depistat de polițiștii rutieri din Suceava în timp ce conducea folosind telefonul mobil, iar testul etilometric a relevat o concentrație de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 8 martie 2026, în jurul orei 10:22, echipajul Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a observat un autoturism marca Dacia Spring care se deplasa pe Calea Unirii din municipiul Suceava, dinspre centru spre cartierul Burdujeni. Conducătorul auto, folosea telefonul mobil în timpul mersului.

Autovehiculul a fost oprit regulamentar. La volan a fost identificat un bărbat de 30 de ani din comuna Marginea, care emana halenă alcoolică. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, la interval de o oră, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.