Bărbat din Siminicea, reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a prezentat la locuința fostei concubine

Un bărbat de 30 de ani din comuna Siminicea a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat un ordin de protecție emis de Judecătoria Suceava și s-a prezentat la locuința fostei concubine, unde se afla și fiica lor minoră.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au fost sesizați marți, 5 martie 2026, de către o femeie de 20 de ani din Siminicea, care a reclamat prezența fostului concubin în locuința sa, deși împotriva acestuia exista un ordin de protecție în vigoare.

La fața locului, polițiștii au identificat bărbatul în interiorul imobilului, alături de femeie, mama acesteia, fratele ei și fetița lor în vârstă de aproximativ 1 an. Bărbatul a declarat că venise doar să lase copilul.

Verificările efectuate au scos la iveală că, prin sentința civilă nr. 996/16.02.2026 a Judecătoriei Suceava, împotriva bărbatului fusese emis un ordin de protecție prin care i se interzicea să se apropie la mai puțin de 50 de metri de femeie și de imobilul acesteia, precum și orice formă de contact (inclusiv telefonic sau prin corespondență).

Ca urmare, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „încălcarea ordinului de protecție” și s-a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.