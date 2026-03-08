Prof. Ciprian Anton candidează pentru un nou mandat la conducerea Asociației Județene de Fotbal Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prof. Anton Nicolae Ciprian, actualul președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava, a anunțat oficial că va candida pentru un nou mandat în fruntea AJF Suceava.

Într-un mesaj adresat membrilor afiliați, Ciprian Anton a subliniat că fotbalul nu a reprezentat pentru el doar o funcție administrativă, ci o parte importantă din viață, pe care a trăit-o „pe teren, lângă teren și alături de oameni care pun suflet pentru fotbalul amator din județul Suceava”.

„De aceea, astăzi vă anunț că am decis să candidez pentru un nou mandat în funcția de Președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava”, a declarat prof. Ciprian Anton.

El a mulțumit tuturor celor implicați în fenomenul fotbalistic sucevean – conducători de cluburi, antrenori, arbitri și suporteri – pe care i-a numit „adevărata forță a fotbalului amator sucevean”. Președintele AJF a precizat că mandatul care se încheie a însemnat muncă susținută și dorința constantă de a îmbunătăți competițiile, iar pentru viitor își propune să dezvolte fotbalul de copii și juniori, să sprijine cluburile și să promoveze respectul și corectitudinea.

„Nu candidez doar pentru un mandat. Candidez pentru oameni, pentru comunitatea fotbalistică din județul Suceava, pentru viitorul acestui sport pe care îl iubim”, a adăugat Ciprian Anton.

El a anunțat că, în perioada următoare, va delega atribuțiile către Secretarul General al AJF Suceava pentru a asigura continuitatea tuturor competițiilor.

#AJFSuceava #FotbalSuceava #CiprianAnton #CandidaturaAJF #FotbalAmator