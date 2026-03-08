Tineri social-democrați din Suceava, Rădăuți și Fălticeni au sărbătorit 8 Martie pe stradă: flori și urări de bine pentru doamne și domnișoare



Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, membrii organizațiilor de tineret PSD Suceava, împreună cu reprezentanții organizațiilor locale din Rădăuți și Fălticeni, au ieșit în stradă pentru a aduce un gest simbolic de apreciere tuturor femeilor.

Tinerii au oferit flori și mesaje de mulțumire doamnelor și domnișoarelor întâlnite pe străzile din cele trei orașe, dorind să transmită respectul și recunoștința pentru rolul esențial pe care femeile îl au în familie, comunitate și societate.

„8 Martie este despre recunoștință, respect și apreciere pentru toate femeile care, zi de zi, prin muncă, grijă și implicare, fac lumea mai frumoasă”, au transmis inițiatorii acțiunii.

Gestul simplu, dar plin de căldură, a adus zâmbete pe fețele trecătoarelor și a reamintit că femeile merită apreciate nu doar astăzi, ci în fiecare zi a anului.