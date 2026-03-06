Primarul Vasile Rîmbu suspendat din PSD Suceava pentru 6 luni. Gheorghe Șoldan: Nu este un mesaj de despărțire, ci un avertisment pentru unitate



Președintele organizației județene PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, vineri, în conferință de presă, că Biroul Permanent Lărgit al partidului a decis suspendarea primarului municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, din calitatea de membru PSD și din funcția de președinte al organizației municipale, pentru o perioadă de 6 luni.

Decizia a fost luată cu largă majoritate (64 voturi „pentru”, 2 „împotrivă”) în ședința de vineri a Biroului Permanent Lărgit.

Gheorghe Șoldan a precizat că suspendarea reprezintă „cel mai mic avertisment” și nu un mesaj de despărțire, ci unul prin care PSD își dorește „o echipă mult mai unită și mai bună pe viitor”.

Mai mult, liderul organizației județene PSD Suceava a spus că a văzut în conferința de presă de luni a primarului Vasile Rîmbu „un strigăt de ajutor” că acesta își dorește independența și că acum are posibilitatea să vadă cum este această independență.

„Am avut discuții cu domnul primar Vasile Rîmbu toată săptămâna. Este un coleg de partid pe care îl respect și cred că va reveni mai puternic”, a declarat Șoldan.

El a explicat că măsura a fost luată în baza articolelor 30 și 31 din Statutul PSD, care vizează unitatea și disciplina de partid.

Principalele motive invocate:

apropierea excesivă de alte partide (în special PNL);

numirea exclusivă a membrilor PNL în funcții cheie din Primărie (city manager, secretar general al municipiului, purtător de cuvânt);

declarații publice care au adus prejudicii imaginii PSD;

lipsa organizării de ședințe ale organizației municipale și a unei comunicări politice coerente.

„În toate funcțiile politice numite în primărie sunt doar membri PNL. Oamenii au votat schimbarea în 2024”, a punctat liderul județean al PSD Suceava.

Gheorghe Șoldan a recunoscut că poartă și el o parte din responsabilitate pentru că a fost „prea îngăduitor”, comparând situația cu un părinte care nu este suficient de sever cu copilul, iar dacă acel copil nu este atenționat la timp merge la școală și sparge geamul la cancelarie.

Vasile Rîmbu a primit decizia „cu demnitate”, iar Șoldan și-a exprimat convingerea că primarul va reveni în partid „mai întărit” după cele șase luni.