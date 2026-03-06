Un deținut din Penitenciarul Botoșani care a înșelat o suceveancă prin metoda „accidentul” primise telefonul mobil de la avocata lui care este acum cercetată sub control judiciar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de avocata Daniela D., în vârstă de 46 de ani, din municipiul Botoșani. Aceasta este cercetată pentru introducerea ilegală de telefon mobil într-un penitenciar, după ce a fost prinsă în flagrant pe 5 martie 2026.

Potrivit anchetei, în noiembrie 2025 o femeie din municipiul Suceava a fost sunată pe telefonul fix și indusă în eroare de persoane care i-au cerut 6.000 de lei, pretinzând că fiica sa a suferit un grav accident rutier și are nevoie urgentă de bani pentru operație. Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava au format un grup de lucru specializat pe înșelătoriile prin metoda „accidentul”.

Cercetările au condus la un grup infracțional din care făcea parte și avocata. Dosarul a fost declinat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Pe 5 martie 2026, procurorul a dispus prinderea în flagrant a avocatei și a deținutului Anton Marius (40 de ani, din Buzău), aflat în Penitenciarul Botoșani.

Imediat după vizita în calitate de avocat ales, femeia i-a înmânat deținutului un telefon mobil de mici dimensiuni și o mufă de încărcare. La percheziția corporală efectuată asupra lui Anton Marius au fost găsite bunurile introduse. Avocata a recunoscut fapta în totalitate.

Deținutul a declarat că, folosind telefoane introduse ilegal, a comis multiple infracțiuni de înșelăciune prin metoda „accidentul”, inclusiv în Suceava și localitățile limitrofe. Procurorii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și introducerea ilegală de telefoane mobile într-un penitenciar.

Cercetările sunt efectuate cu sprijinul Biroului Investigații Criminale Suceava și al Direcției Operațiuni Speciale Suceava.