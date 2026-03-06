Contrabandă în PTF Siret: Țigări de peste 300.000 de lei ascunse ingenios în podeaua unui camion ucrainean cu furaje de soia



Polițiștii de frontieră din Sectorul Poliției de Frontieră Siret, împreună cu inspectorii vamali din Biroul Vamal Siret, au descoperit miercuri, 4 martie, o cantitate impresionantă de țigări de contrabandă ascunse într-un camion ucrainean care transporta furaje de soia vrac. Șoferul, un cetățean polonez de 51 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul a fost constatat în jurul orei 17:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în România. Ansamblul rutier (cap tractor + remorcă) înmatriculat în Ucraina se prezenta cu documente de transport care atestau încărcătura de furaje de soia vrac.

În baza analizei de risc, polițiștii de frontieră și vameșii au efectuat un control amănunțit, inclusiv prin scanare. Astfel au fost identificate două compartimente special amenajate în podeaua și peretele remorcii, în care erau ascunse 16.140 de pachete de țigări fără timbru fiscal. Pentru a extrage țigările din podea, polițiștii au fost nevoiți să folosească un compresor de aer.

Valoarea totală a țigărilor confiscate se ridică la aproximativ 318.000 de lei (peste 63.000 de euro). Întreaga cantitate a fost indisponibilizată, iar camionul, evaluat la circa 90.000 de lei, a fost reținut la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava.

În data de 6 martie 2026, față de șoferul polonez a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, prevăzută de Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.