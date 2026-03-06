Cultul Urii: Profilul real al Uniunii Salvați România, de politolog dr. Adrian Botezatu


După mai multe participări la guvernare, putem face un profil politologic partidului denumit pompos Uniunea Salvați România:

  1. Denumirea este una 100% demagogică
  2. Unicul mod de funcționare este canalizarea urii membrilor și susținătorilor săi către ceva sau cineva
  3. Pentru useriști nu există iertare sau reabilitare: există doar damnare perpetuă, și în viață și dincolo de viață
  4. Gândirea și vorbirea în clișee și lozinci
  5. Lipsa totală de bun-simț și cuviință
  6. Fățărnicia: cer altora ce nu fac ei
  7. Foarte mulți impostori academici în conducerea lor
  8. Abordarea tipic bolșevică: în alegeri obțin 8%, ponderea lor reală în societate este de maxim 5%, dar luptă să transforme/destructureze întreaga societate după modelul lor
  9. Sunt cei mai mari apărători ai intereselor străine în România
  10. Structurile lor provin de regulă din ONG-uri cu finanțare externă
  11. Are toate caracteristicile unui partid colonial

