Cultul Urii: Profilul real al Uniunii Salvați România, de politolog dr. Adrian Botezatu

După mai multe participări la guvernare, putem face un profil politologic partidului denumit pompos Uniunea Salvați România:

Denumirea este una 100% demagogică Unicul mod de funcționare este canalizarea urii membrilor și susținătorilor săi către ceva sau cineva Pentru useriști nu există iertare sau reabilitare: există doar damnare perpetuă, și în viață și dincolo de viață Gândirea și vorbirea în clișee și lozinci Lipsa totală de bun-simț și cuviință Fățărnicia: cer altora ce nu fac ei Foarte mulți impostori academici în conducerea lor Abordarea tipic bolșevică: în alegeri obțin 8%, ponderea lor reală în societate este de maxim 5%, dar luptă să transforme/destructureze întreaga societate după modelul lor Sunt cei mai mari apărători ai intereselor străine în România Structurile lor provin de regulă din ONG-uri cu finanțare externă Are toate caracteristicile unui partid colonial