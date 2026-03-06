Cultul Urii: Profilul real al Uniunii Salvați România, de politolog dr. Adrian Botezatu

Intră acum și în grupul de
După mai multe participări la guvernare, putem face un profil politologic partidului denumit pompos Uniunea Salvați România:
- Denumirea este una 100% demagogică
- Unicul mod de funcționare este canalizarea urii membrilor și susținătorilor săi către ceva sau cineva
- Pentru useriști nu există iertare sau reabilitare: există doar damnare perpetuă, și în viață și dincolo de viață
- Gândirea și vorbirea în clișee și lozinci
- Lipsa totală de bun-simț și cuviință
- Fățărnicia: cer altora ce nu fac ei
- Foarte mulți impostori academici în conducerea lor
- Abordarea tipic bolșevică: în alegeri obțin 8%, ponderea lor reală în societate este de maxim 5%, dar luptă să transforme/destructureze întreaga societate după modelul lor
- Sunt cei mai mari apărători ai intereselor străine în România
- Structurile lor provin de regulă din ONG-uri cu finanțare externă
- Are toate caracteristicile unui partid colonial
