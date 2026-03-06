Pieton acroșat pe trecerea de pietoni de pe str. Mărășești din Suceava de o șoferiță

Intră acum și în grupul de
Un tânăr a fost accidentat joi, în jurul orei 12:40, pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată de pe strada Mărășești din municipiul Suceava, în zona Colegiului „Mihai Eminescu”.
Un autoturism Volkswagen cu număr de înmatriculare din București, condus de o femeie, circula din direcția str. Zamca spre B-dul George Enescu. La trecerea de pietoni, șoferița a surprins și acroșat un tânăr care se angajase regulamentar în traversarea străzii.
În urma impactului, pietonul a fost proiectat pe carosabil și a suferit vătămări corporale. A fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a primit diagnosticul de „traumatism cranio-cerebral prin accident rutier”, dar nu a necesitat internare.
Atât conducătoarea auto, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).
Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.
Intră acum și în grupul de