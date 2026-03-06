Pieton acroșat pe trecerea de pietoni de pe str. Mărășești din Suceava de o șoferiță



Un tânăr a fost accidentat joi, în jurul orei 12:40, pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată de pe strada Mărășești din municipiul Suceava, în zona Colegiului „Mihai Eminescu”.

Un autoturism Volkswagen cu număr de înmatriculare din București, condus de o femeie, circula din direcția str. Zamca spre B-dul George Enescu. La trecerea de pietoni, șoferița a surprins și acroșat un tânăr care se angajase regulamentar în traversarea străzii.

În urma impactului, pietonul a fost proiectat pe carosabil și a suferit vătămări corporale. A fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a primit diagnosticul de „traumatism cranio-cerebral prin accident rutier”, dar nu a necesitat internare.

Atât conducătoarea auto, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.