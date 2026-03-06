Prima decizie a lui Șoldan după suspendarea lui Rîmbu din partid vizează reanalizarea licitațiilor pentru locurile de parcare: Oamenii au votat o echipă social-democrată și așteaptă să ne ținem de promisiuni



Președintele organizației județene PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat vineri că grupul consilierilor locali PSD va reanaliza urgent licitația privind locurile de parcare plătite din municipiu, considerând că aceasta contrazice promisiunile făcute în campania electorală din 2024.

„Am solicitat consilierilor locali PSD să analizăm inclusiv această licitație pentru locurile de parcare, fiindcă oamenii din municipiul Suceava au votat o echipă social-democrată la primăria municipiului Suceava și trebuie să răspundem așteptărilor lor”, a declarat Gheorghe Șoldan.

El a precizat că echipa PSD a promis explicit în campanie că nu vor exista locuri de parcare plătite și că această decizie intră în contradicție cu politicile Partidului Social Democrat. „Vom reanaliza lucrurile astea. Vom stabili un lider de grup și vom vedea ce vom putea face în următoarea perioadă pentru municipiul Suceava, ce este bine și ceea ce am promis în 2024 și pe programul care a fost livrat în campanie”, a adăugat președintele PSD Suceava.

Șoldan a subliniat că, pe durata celor șase luni de suspendare a primarului Vasile Rîmbu, consilierii locali PSD vor vota orice proiect important pentru binele cetățenilor, dar nu vor susține proiecte care nemulțumesc sucevenii. „Vom analiza și vom dezbate toate proiectele care nemulțumesc în acest moment din municipiul Suceava”, a concluzionat el.

Anunțul vine la scurt timp după decizia Biroului Permanent Lărgit al PSD Suceava de suspendare a primarului Vasile Rîmbu și reprezintă primul semnal clar că grupul PSD din Consiliul Local își asumă o poziție independentă față de anumite decizii administrative controversate.