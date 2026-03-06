Caravana mobilă Screening TB ajunge în Suceava: Depistare gratuită a tuberculozei în 20 de localități, între 17 martie și 28 mai



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București, în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică și Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, lansează în județul Suceava programul de depistare activă a tuberculozei prin intermediul caravanei mobile Screening TB. Serviciile medicale sunt gratuite și se adresează în special populației vulnerabile.

Proiectul „SCREENING TB – Organizarea programului de depistare precoce a tuberculozei la populația vulnerabilă” (COD MySMIS 324871) se va desfășura în perioada 17 martie – 28 mai 2026 în 20 de localități sucevene. Caravana este echipată cu aparatură digitală de radiologie, teste rapide de diagnostic și rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

Localitățile incluse și perioadele de screening sunt: Vadu Moldovei (17 martie), Forăști (18 martie), Preutești (19-20 martie), Dolhasca (23-24 martie), Liteni (25-26 martie), Fântânele (21 aprilie), Mitocu Dragomirnei (22 aprilie), Pătrăuți (23 aprilie), Comănești (24 aprilie), Milișăuți (27-28 aprilie), Vicovu de Sus (29 aprilie + 5-6 mai), Arbore (7-8 mai), Cajvana (11-12 mai), Berchisești (13 mai), Valea Moldovei (14 mai), Frasin (19-20 mai), Câmpulung Moldovenesc (21-22 mai), Panaci (25 mai), Crucea (26 mai) și Broșteni (27-28 mai).

Persoanele la care se identifică suspiciuni de tuberculoză vor primi imediat rezultatele și vor fi îndrumate pentru investigații și tratament în rețeaua de specialitate.

România înregistrează în continuare cea mai mare incidență a tuberculozei din Uniunea Europeană. Prin acest program național, susținut financiar prin Programul European Sănătate (valoare totală 40.355.358,78 lei), se urmărește reducerea endemiei până în 2030, conform țintelor Organizației Mondiale a Sănătății. Până în septembrie 2028, peste 75.000 de persoane din zone defavorizate din întreaga țară vor beneficia de servicii gratuite de screening TB.