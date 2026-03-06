Dezbatere publică la Fălticeni pe taxa de salubrizare: USR semnalează neconcordanțe între explicațiile primarului și regulamentul în vigoare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Dezbaterea publică privind modificarea Regulamentului taxei de salubrizare din Municipiul Fălticeni, organizată la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”, a scos în evidență mai multe discrepanțe între declarațiile administrației locale și prevederile actuale ale regulamentului. Evenimentul a fost solicitat de o asociație civică și inițiat de consilierii locali USR și Forța Dreptei.

Screenshot

La întâlnire au participat aproximativ 20 de persoane, printre care inițiatorii proiectului – consilierii locali Ania-Alina Mocanu (USR) și Octav-Anton Drăgușanu (Forța Dreptei) –, reprezentantul asociației Ovidiu Dochia, primarul municipiului, consilierul local Codrin Bența și un reprezentant al compartimentului Taxe și Impozite din Primărie.

Inițiatorii au prezentat propunerile de modificare, care vizează clarificarea situației condominiilor (unde contractele individuale nu sunt posibile din punct de vedere tehnic) și introducerea unui mecanism real de verificare, control și transparență atât pentru cetățeni, cât și pentru operatorul de salubrizare.

Cetățenii prezenți au reiterat problemele semnalate anterior: eliminarea taxei pentru locuințele nelocuite, trecerea la taxarea în funcție de cantitatea reală de deșeuri, scutirea minorilor până la 18 ani, reduceri pentru cei care reciclează, lipsa menționării cantității de deșeuri în declarațiile de impunere, situațiile persoanelor plecate în străinătate și costurile considerate disproporționate pentru spațiile comerciale sau închiriate de la UAT. Mai mulți participanți au adus cazuri concrete, care au fost consemnate.

Primarul a explicat dificultățile practice ale unui sistem bazat strict pe cântărire (utilajele operatorului nu dispun de cântare individuală pentru fiecare pubelă), eforturile primăriei împotriva depozitării ilegale la Șoldănești și faptul că taxa acoperă nu doar colectarea, ci și transportul la stația Moara, depozitarea și contribuțiile la economia circulară. El a subliniat necesitatea plății lunare constante pentru asigurarea bugetului serviciului.

„În ceea ce privește cantitatea de deșeuri generată în perioada sărbătorilor, primarul a menționat că în perioada Crăciunului s-ar fi colectat aproximativ 595 tone de deșeuri, iar după plecarea persoanelor din diaspora aproximativ 402 tone, sugerând că revenirea acestora ar contribui la creșterea cantității de deșeuri. În realitate, perioada sărbătorilor este una în care consumul crește pentru întreaga populație, iar generarea unei cantități mai mari de deșeuri este un fenomen normal în orice comunitate”, arată organizatorii dezbaterii.

USR Fălticeni atrage atenția asupra mai multor neconcordanțe semnalate în timpul dezbaterii. Primarul a afirmat că persoanele fizice nu pot încheia contract direct cu operatorul din cauza caietului de sarcini al ADI, însă articolul 4 din regulamentul local prevede explicit posibilitatea acestui lucru. De asemenea, în cazul spațiilor închiriate de la UAT, s-au semnalat discrepanțe între sumele efectiv plătite și tarifele din Anexa 5 a regulamentului (3 lei/mp până la 50 mp, 2 lei/mp între 51-100 mp, 1 leu/mp peste 101 mp). Referitor la persoanele plecate în străinătate, explicațiile primarului au contrazis parțial prevederile articolelor 7 și 9 din regulament.

Primarul a recunoscut că actuala hotărâre de consiliu este perfectibilă și că unele propuneri sunt rezonabile. Inițiatorii USR și Forța Dreptei au anunțat că vor analiza toate intervențiile și vor prezenta o variantă îmbunătățită a proiectului.

Dezbaterea a fost calificată de inițiatori drept un exemplu pozitiv de implicare civică, urmând ca propunerile finale să fie supuse votului în Consiliul Local.