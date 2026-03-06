AEI: Motorina scumpă generează creșteri de prețuri de până la 7% în economie-România are a 8-a cea mai scumpă motorină din UE



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Creșterea prețului motorinei în primele 64 de zile ale anului a provocat scumpiri în lanț de până la 7% în mai multe sectoare ale economiei românești, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Studiul evidențiază că motorina, combustibilul care susține transportul, agricultura, construcțiile și serviciile publice, a devenit principalul factor de presiune asupra costului vieții.

Potrivit calculelor AEI, bazate pe o creștere de 14% a prețului motorinei față de decembrie 2025, impactul se resimte astfel:

Transport public (autobuze pe motorină) – +7%

(autobuze pe motorină) – +7% Carne, leguminoase, produse congelate – +3%

– +3% Pâine, lapte – +2%

– +2% 1 km de autostradă – +3%

– +3% Apartamente și case noi – +1-2%

– +1-2% Materiale de construcții (beton, oțel) – +1-2%

(beton, oțel) – +1-2% Haine și încălțăminte – +2-3%

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, atrage atenția că România se află pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei (1,69 €/litru pe 6 martie 2026), cu 27% mai scump decât în Bulgaria (1,33 €/litru), deși este al doilea mare producător de țiței din UE și are o structură petrolieră unică în Europa, concepută tocmai pentru a amortiza șocurile externe.

Analiza AEI subliniază că motorina nu apare direct pe etichetele din magazine, dar se regăsește în fiecare etapă a lanțului logistic – de la transportul cerealelor și materiilor prime, până la utilajele de pe șantiere și distribuția produselor congelate. „Când fiecare verigă profită de panică, nota de plată ajunge mereu la același client: românul de rând”, concluzionează Dumitru Chisăliță.

Studiul completează că, deși conflictul din Orientul Mijlociu a generat creșteri pe piețele internaționale, oportunismul intern și lipsa unor mecanisme reale de protecție transformă fiecare criză externă într-o scumpire suplimentară pentru populație.