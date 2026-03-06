„Rinocerii” lui Eugène Ionesco, în regia lui Alain Timár, revine pe scena suceveană cu supratitrare în franceză, în cadrul Lunii Francofoniei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava celebrează francofonia cu unul dintre cele mai importante spectacole din repertoriul său: „Rinocerii” de Eugène Ionesco, în regia francezului Alain Timár. Reprezentația va avea loc miercuri, 18 martie 2026, ora 19:00, și va beneficia de supratitrare în limba franceză.

Spectacolul, produs în stagiunea 2018-2019, a fost prezentat de 18 ori la Festivalul OFF Avignon 2023, unde a intrat în Top 30 al celor peste 1.500 de producții, fiind aplaudat la Théâtre des Halles. Este prima piesă a marelui dramaturg de origine română montată la Suceava și rămâne una dintre cele mai actuale creații ale teatrului absurdului.

Regia și scenografia poartă semnătura lui Alain Timár, asistența de scenografie și light design fiind asigurată de Sebastian Rațiu. Din distribuție fac parte Răzvan Bănuț, Cătălin Ștefan Mîndru, Delu Lucaci, Cristina Florea, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc, Diana Lazăr și Horia Andrei Butnaru.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor organizate de Alianța Franceză Suceava cu ocazia celor 5 ani de activitate și a Zilei Internaționale a Francofoniei (20 martie), consolidând legătura tradițională dintre teatrul sucevean și spațiul cultural francofon.

Biletele pentru reprezentația din 18 martie sunt disponibile la casieria teatrului și online pe www.bilet.ro.

„Rinocerii” – un spectacol de referință care demonstrează încă o dată forța teatrului sucevean pe scena internațională.