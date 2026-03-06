„Cercetarea – de la vis la laborator”: USV organizează eveniment de impact cu președintele CJ Suceava Gheorghe Șoldan ca invitat special



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Centrul de Orientare, Asociere și Consiliere în Cariera de Cercetător (COACH-USV) invită studenții, masteranzii, doctoranzii și cadrele didactice la un eveniment special dedicat rolului cercetării în dezvoltarea județului Suceava.

Evenimentul „Cercetarea – de la vis la laborator: construim împreună viitorul Județului Suceava” va avea loc luni, 9 martie 2026, ora 11:00, în Sala Senatului din Corpul A al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Invitatul de onoare este Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava și absolvent al USV.

Alături de acesta, universitatea va fi reprezentată la cel mai înalt nivel de:

prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – ordonator de credite al USV

– ordonator de credite al USV prof. univ. dr. Carmen Năstase – decan al Facultății de Economie, Administrație și Afaceri

– decan al Facultății de Economie, Administrație și Afaceri conf. univ. dr. Liana-Teodora Pascariu – decan al Facultății de Drept și Științe Administrative

Activitatea va fi moderată de prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, directorul COACH-USV.

Evenimentul își propune să transforme ideile și visurile de cercetare în proiecte concrete cu impact real asupra comunității sucevene, prin dialog direct între mediul academic și administrația județeană.

Participarea este deschisă tuturor studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și membrilor grupului țintă al centrului.