Avocată, plasată de procurorii suceveni sub control judiciar după ce a introdus fraudulos un telefon mobil în Penitenciarul Botoșani

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a dispus, prin ordonanța din 5 martie 2026, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de o avocată din Baroul Botoșani, identificată prin inițialele D.D.

Aceasta este cercetată pentru introducerea ilegală de telefon mobil într-un penitenciar, în scopul folosirii de către un deținut.

Potrivit comunicatului Parchetului, fapta s-a petrecut joi, 5 martie 2026, în timpul unei vizite efectuate la deținutul A.M., aflat în Penitenciarul Botoșani. Avocata D.D. ar fi introdus, la solicitarea persoanei private de libertate, un telefon mobil, în mod fraudulos, pentru a fi folosit fără drept de către acesta.

Instrumentarea cauzei și realizarea flagrantului au fost efectuate cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale Suceava și al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Poliția Municipiului Suceava – Biroul Investigații Criminale.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și pentru tragerea la răspundere penală a persoanei implicate.