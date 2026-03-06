Tânărul Sebastian Duceac, condamnat la 10 ani și 4 luni de închisoare pentru omor după ce a lovit mortal cu mașina un tânăr la Frumoasa

Intră acum și în grupul de
Tribunalul Suceava l-a condamnat vineri ca primă instanță pe Sebastian Duceac la o pedeapsă rezultantă de 10 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Decizia a fost pronunțată astăzi, 6 martie 2026, prin sentința penală nr. 82/2026.
Prin hotărârea instanței, Sebastian Duceac a primit 10 ani de închisoare pentru omor (art. 188 alin. 1 Cod Penal) și 1 an de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 CP). Cele două pedepse au fost contopite, rezultând pedeapsa finală de 10 ani și 4 luni închisoare. Magistrații au respins cererea de schimbare a încadrării juridice din omor în ucidere din culpă, considerând că fapta a fost comisă cu intenție.
Instanța i-a aplicat inculpatului și o pedeapsă complementară de 3 ani constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. Aceeași interdicție a fost menținută ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei. Tribunalul a dispus confiscarea sumei de 5.649,5 euro, reprezentând contravaloarea autoturismului VW Touran cu numărul de înmatriculare SV-14-EKF, vehiculul folosit la comiterea faptei.
Măsura arestului preventiv a fost menținută până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la pronunțare. Instanța a mai dispus prelevarea de probe biologice de la Sebastian Duceac pentru introducerea profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare și l-a obligat la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Fapta a avut loc în dimineața zilei de 1 mai 2024, pe drumul județean dintre Moara și Frumoasa. După un conflict izbucnit în urma consumului de alcool, victima – un tânăr de 26 de ani – a fugit pe jos, iar Sebastian Duceac l-a urmărit cu mașina și l-a lovit mortal. Conducătorul auto avea o alcoolemie de 1,97 g/l și a părăsit locul accidentului.
Din cercetări a rezultat că în data de 01.05.2024, în jurul orei 2:00 inculpatul, însoțit de doi prieteni cu care în prealabil au consumat băuturi alcoolice, s-a deplasat la un magazin de pe raza localității în care locuiește, unde s-au întâlnit cu victima. La propunerea inculpatului, victima a fost de acord să îl însoțească pe acesta la domiciliul său pentru a consuma băuturi alcoolice.
În locuința inculpatului, aceștia au consumat băuturi alcoolice, iar la un moment dat între inculpat și victimă a avut loc un conflict verbal.
Ulterior, victima a luat un cuțit de bucătărie și l-a amenințat pe inculpat. Acesta din urmă a ieșit afară, victima s-a dus după el având cuțitul în mână, moment în cere inculpatul a luat la rândul lui un cuțit de pe pervazul geamului. Ambii au început să își adreseze amenințări, moment în care un martor a intervenit și a dezarmat victima. Victima a ieșit în fugă din curtea inculpatului deplasându-se pe un drum județean în direcția municipiului Suceava.
Din probatoriul administrat în cauză reiese faptul că pe fondul stării conflictuale, inculpatul a pornit în urmărirea victimei, apoi s-a întors în curtea domiciliului, s-a înarmat cu un topor și a pornit din nou în urmărirea victimei, însă din cauza faptului că aceasta avea un avans de distanță, inculpatul s-a întors la domiciliu, s-a urcat la volanul unui autoturism, a pus toporul pe scaunul din dreapta, apoi a plecat din nou în urmărirea victimei.
Victima, care se deplasa în fugă pe partea stângă la limita suprafeței carosabile spre Suceava, a fost ajunsă din urmă, iar autoturismul condus de inculpat (aflat sub influența băuturilor alcoolice) a pătruns pe contrasens și a lovit victima cu partea frontală stângă a autoturismului. După impact, inculpatul care a părăsit locul accidentului la volanul autoturismului. La scurt timp victima a decedat.
Un martor a observat o persoană întinsă pe carosabil și a sesizat organele de cercetare penală prin apel la SNAU 112, iar victima a fost transportată la o unitate spitalicească pentru efectuarea necropsiei.
Ulterior a fost identificat autoturismul implicat în accident și persoana care se afla la volan.
Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Intră acum și în grupul de