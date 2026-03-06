Tânărul Sebastian Duceac, condamnat la 10 ani și 4 luni de închisoare pentru omor după ce a lovit mortal cu mașina un tânăr la Frumoasa



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tribunalul Suceava l-a condamnat vineri ca primă instanță pe Sebastian Duceac la o pedeapsă rezultantă de 10 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Decizia a fost pronunțată astăzi, 6 martie 2026, prin sentința penală nr. 82/2026.

Prin hotărârea instanței, Sebastian Duceac a primit 10 ani de închisoare pentru omor (art. 188 alin. 1 Cod Penal) și 1 an de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 CP). Cele două pedepse au fost contopite, rezultând pedeapsa finală de 10 ani și 4 luni închisoare. Magistrații au respins cererea de schimbare a încadrării juridice din omor în ucidere din culpă, considerând că fapta a fost comisă cu intenție.

Instanța i-a aplicat inculpatului și o pedeapsă complementară de 3 ani constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. Aceeași interdicție a fost menținută ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei. Tribunalul a dispus confiscarea sumei de 5.649,5 euro, reprezentând contravaloarea autoturismului VW Touran cu numărul de înmatriculare SV-14-EKF, vehiculul folosit la comiterea faptei.

Măsura arestului preventiv a fost menținută până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la pronunțare. Instanța a mai dispus prelevarea de probe biologice de la Sebastian Duceac pentru introducerea profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare și l-a obligat la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Fapta a avut loc în dimineața zilei de 1 mai 2024, pe drumul județean dintre Moara și Frumoasa. După un conflict izbucnit în urma consumului de alcool, victima – un tânăr de 26 de ani – a fugit pe jos, iar Sebastian Duceac l-a urmărit cu mașina și l-a lovit mortal. Conducătorul auto avea o alcoolemie de 1,97 g/l și a părăsit locul accidentului.

Din cercetări a rezultat că în data de 01.05.2024, în jurul orei 2:00 inculpatul, însoțit de doi prieteni cu care în prealabil au consumat băuturi alcoolice, s-a deplasat la un magazin de pe raza localității în care locuiește, unde s-au întâlnit cu victima. La propunerea inculpatului, victima a fost de acord să îl însoțească pe acesta la domiciliul său pentru a consuma băuturi alcoolice.

În locuința inculpatului, aceștia au consumat băuturi alcoolice, iar la un moment dat între inculpat și victimă a avut loc un conflict verbal.

Ulterior, victima a luat un cuțit de bucătărie și l-a amenințat pe inculpat. Acesta din urmă a ieșit afară, victima s-a dus după el având cuțitul în mână, moment în cere inculpatul a luat la rândul lui un cuțit de pe pervazul geamului. Ambii au început să își adreseze amenințări, moment în care un martor a intervenit și a dezarmat victima. Victima a ieșit în fugă din curtea inculpatului deplasându-se pe un drum județean în direcția municipiului Suceava.

Din probatoriul administrat în cauză reiese faptul că pe fondul stării conflictuale, inculpatul a pornit în urmărirea victimei, apoi s-a întors în curtea domiciliului, s-a înarmat cu un topor și a pornit din nou în urmărirea victimei, însă din cauza faptului că aceasta avea un avans de distanță, inculpatul s-a întors la domiciliu, s-a urcat la volanul unui autoturism, a pus toporul pe scaunul din dreapta, apoi a plecat din nou în urmărirea victimei.

Victima, care se deplasa în fugă pe partea stângă la limita suprafeței carosabile spre Suceava, a fost ajunsă din urmă, iar autoturismul condus de inculpat (aflat sub influența băuturilor alcoolice) a pătruns pe contrasens și a lovit victima cu partea frontală stângă a autoturismului. După impact, inculpatul care a părăsit locul accidentului la volanul autoturismului. La scurt timp victima a decedat.

Un martor a observat o persoană întinsă pe carosabil și a sesizat organele de cercetare penală prin apel la SNAU 112, iar victima a fost transportată la o unitate spitalicească pentru efectuarea necropsiei.

Ulterior a fost identificat autoturismul implicat în accident și persoana care se afla la volan.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.