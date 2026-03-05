Acțiune de siguranță școlară la Frasin: polițiștii și echipele canine au verificat zona a două școli și au instruit agenții economici



Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Serviciului Criminalistic – Compartimentul Canin și Poliției Orașului Frasin au desfășurat miercuri, 4 martie 2026, între orele 10:00 și 12:00, o acțiune amplă pe raza orașului Frasin, în zona Școlii Gimnaziale Bucșoaia și a Școlii Gimnaziale Frasin.

Scopul acțiunii a fost creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, protecția unităților de învățământ, prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente școlilor, precum și combaterea absenteismului școlar.

În cadrul acțiunii au fost efectuate:

6 controale la agenți economici din zonă;

5 instruiri pentru administratori și vânzători;

verificarea a 2 obiective;

9 activități cu caracter informativ-preventiv și demonstrații practice ale echipajelor canine.

La acțiune au participat 8 polițiști, dintre care 4 din Biroul Siguranță Școlară, 2 din Poliția Orașului Frasin și 2 din Compartimentul Canin. Activitățile au beneficiat de participarea a peste 270 de elevi și cadre didactice.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii urmând să intensifice prezența în zonele adiacente unităților de învățământ pentru a asigura un climat de siguranță optim.