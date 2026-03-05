Bărbat din Suceava înșelat cu 2.000 de lei printr-un mesaj fals pe WhatsApp



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava anchetează o nouă infracțiune de înșelăciune comisă prin intermediul aplicației WhatsApp. Un sucevean a fost păcălit să transfere suma de 2.000 de lei unui cont bancar fals, după ce a primit un mesaj de la o persoană care se dădea drept o cunoștință.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 4 martie 2026, în jurul orei 10:41. Bărbatul a primit un mesaj pe WhatsApp prin care i se cerea un împrumut urgent de 2.000 de lei până în cursul nopții. După ce a primit un cont IBAN, victima a efectuat transferul prin aplicația bancară. La introducerea IBAN-ului în aplicația ING Bank, pe ecran a apărut un alt nume ca destinatar.

La aproximativ 15 minute după transfer, bărbatul a contactat telefonic persoana reală al cărei nume fusese folosit în mesaj. Aceasta i-a confirmat că nu a solicitat nicio sumă de bani și că și ea a fost victima unei tentative de înșelăciune.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „înșelăciune”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Suceava.

Poliția reamintește cetățenilor să fie extrem de prudenți la solicitările de bani venite prin mesaje sau apeluri de la persoane care se dau drept cunoscuți și să verifice întotdeauna identitatea reală a celor care cer transferuri urgente.