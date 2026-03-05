Două incendii auto în câteva ore în județul Suceava din cauza scurtcircuitelor electrice



Două autoturisme au fost distruse de incendii în incidente separate, survenite la câteva ore distanță, pe raza județului Suceava. Ambele evenimente au fost cauzate de scurtcircuite electrice la compartimentul motor, fără ca vreunul dintre conducători să sufere leziuni.

Primul incident s-a produs miercuri, 4 martie 2026, în jurul orei 4:30, pe DJ 177A, în localitatea Doroteia, orașul Frasin. Un șofer din comuna Stulpicani, angajat al unei firme de transport, a observat fum ieșind din compartimentul motor al autoturismului marca Renault pe care îl conducea. A oprit imediat, dar flăcările s-au extins rapid. Echipajul de pompieri a intervenit și a stins incendiul, însă autovehiculul a fost distrus în totalitate. Conducătorul auto a fost testat cu etilotest, rezultatul fiind negativ.

Al doilea incendiu a avut loc tot miercuri, în jurul orei 14:10, pe strada Calea Bucovinei din comuna Bilca. O femeie din localitate se deplasa cu autoturismul marca Ford Focus când a observat fum în habitaclu. Incendiul s-a extins rapid, iar pompierii din cadrul ISU Vicovu de Sus și SVSU Bilca au intervenit pentru stingere. Autoturismul a fost distrus în proporție de 80%. Șoferița nu a necesitat îngrijiri medicale.

În ambele cazuri, polițiștii au deschis dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de „distrugere din culpă”.

Pompierii atrag atenția că scurtcircuitele electrice rămân una dintre cauzele frecvente ale incendiilor la autovehicule, recomandând verificarea periodică a instalațiilor electrice și a cablajului.