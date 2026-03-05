Trei bărbați reținuți după ce au condus pe rând același autoturism pe DN17, toți sub influența alcoolului și fără permis



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului au reținut pentru 24 de ore trei bărbați care au condus succesiv același autoturism pe DN17 din Stulpicani până în zona Bogdăneasa, deși niciunul nu deținea permis de conducere și toți se aflau sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc în noaptea de 2 spre 3 martie 2026, în jurul orei 00:30. Echipajul de poliție a oprit un autoturism Ford care circula haotic pe DN17, din direcția Frasin spre Suceava, la trecerea la nivel cu calea ferată din Bogdăneasa.

La volan a fost identificat inițial un bărbat de 54 de ani din comuna Stulpicani. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, polițiștii au constatat că cei trei ocupanți ai mașinii (un bărbat de 54 de ani, unul de 30 de ani din comuna Comănești și unul de 25 de ani din comuna Stulpicani) schimbaseră locurile între ei imediat după oprire.

Cei trei bărbați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând concentrații de 0,86 mg/l și, respectiv, 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Niciunul dintre ei nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Din declarațiile lor a reieșit că autoturismul a fost condus pe rând: prima porțiune de către bărbatul de 54 de ani, a doua de către cel de 30 de ani și ultima de către cel de 25 de ani. Toți trei au fost de acord cu recoltarea probelor biologice de sânge la Spitalul Orășenesc Gura Humorului.

Prin ordonanțele emise, polițiștii au dispus reținerea celor trei suspecți pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Bistrița-Năsăud.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, conducere fără permis și încredințarea unui vehicul unei persoane aflate sub influența alcoolului și fără permis, dosarul fiind instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.