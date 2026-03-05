Elevii și profesorii de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava blocați în Dubai au pornit spre casă



Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat, joi după amiaza, că elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, care au rămas blocați în Dubai din cauza condițiilor internaționale, au început călătoria de întoarcere în țară.

Potrivit comunicatului ISJ, în aceste momente grupul se află deja în autocarul care îi transportă către o locație sigură, de unde vor decola cu o cursă aeriană specială spre România. Starea lor de spirit este bună, iar autoritățile monitorizează permanent întregul parcurs până la sosirea în familiile lor.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a transmis cele mai sincere mulțumiri Ministerului Afacerilor Externe și echipei Consulatului României din Dubai pentru eforturile diplomatice susținute și pentru asistența acordată la fața locului în gestionarea acestei situații dificile.

„Unitatea și colaborarea instituțională au demonstrat încă o dată că siguranța elevilor este o valoare absolută. Ne pregătim să îi primim acasă cu bucurie”, a declarat prof. Ciprian Anton.