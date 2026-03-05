Codrin Radu și Sorin Grigore de la CSU Suceava, convocați din nou la naționala de handbal a României



Interul dreapta Codrin Radu (20 ani) și extrema dreapta Sorin Grigore (22 ani), doi dintre cei mai promițători jucători ai CSU Suceava, au fost convocați din nou la echipa națională de handbal masculin a României.

Selecționata antrenată de George Buricea se va reuni în perioada 14-23 martie la Buzău pentru un stagiu de pregătire centralizată, după care va disputa dubla manșă cu Turcia, în etapa a doua a calificărilor europene pentru Campionatul Mondial din 2027. Prima partidă se va juca în deplasare pe 18 martie, iar returul va avea loc pe 21 martie, pe teren propriu. Câștigătoarea acestei duble va avansa în etapa a treia a preliminariilor.

Campionatul Mondial de handbal masculin se va desfășura în Germania între 13 și 31 ianuarie 2027.

Convocarea celor doi tineri suceveni confirmă încă o dată valoarea lotului de la CSU Suceava și contribuția importantă pe care clubul universitar o aduce la performanța handbalului românesc. Atât Codrin Radu, cât și Sorin Grigore au mai fost prezenți în lotul național în ultima perioadă, demonstrând evoluție constantă și maturitate pe teren.