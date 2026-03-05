Anunț oficial al USV: Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, desemnată ordonator de credite al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava



Ca urmare a suspendării din funcția de rector a prof. univ. dr. Mihai Dimian pe perioada exercitării mandatului de ministru al Educației și Cercetării, prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorector cu baza materială și probleme studențești, a fost desemnată în funcția de ordonator de credite al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), a transmis instituția printr-un comunicat de presă.

Desemnarea a fost făcută prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3376/04.03.2026.

Prof. Gabriela Prelipcean va exercita atribuțiile specifice de rector al USV pe toată durata suspendării domnului prof. univ. dr. Mihai Dimian din funcția de rector.

Această tranziție asigură continuitatea conducerii administrative și financiare a universității sucevene în contextul numirii rectorului Dimian în Guvernul României. Prof. Gabriela Prelipcean, cu o vastă experiență managerială și academică în cadrul USV, preia astfel responsabilitățile de ordonator de credite, garantând buna funcționare a instituției pe perioada interimatului.