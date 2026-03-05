Cod galben de vânt puternic în Suceava și nordul Moldovei: rafale de până la 65 km/h vineri



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo de cod galben pentru vânt puternic, valabilă vineri, 6 martie, între orele 8:00 și 20:00, în toată Moldova și nordul Dobrogei.

Potrivit informării ANM, vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50-65 km/h în zonele de câmpie și podiș din județul Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și Brăila. Pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, rafalele vor atinge 60-65 km/h.

Astăzi, joi, 5 martie, începând cu ora 11:00 și până mâine seară la ora 20:00, vântul va sufla cu 40-45 km/h în nordul și centrul Moldovei, inclusiv în județul Suceava, cu posibile intensificări izolate.

Autoritățile recomandă prudență maximă în trafic, evitarea deplasărilor neesențiale în zonele montane și fixarea bine a obiectelor care pot fi luate de vânt (panouri, acoperișuri, copaci uscați). În zonele cu rafale mai puternice există riscul de întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică și de căderi de crengi sau arbori.