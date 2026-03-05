Tradiții și răsfăț în Bucovina: de ce să alegi cazare la Forest Green Leisure & Spa de Paște?



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Perioada Paștelui este una spectaculoasă în Bucovina. Regiunea își deschide porțile larg într-unul dintre cele mai frumoase și semnificative momente religioase din an. Pentru cei care caută cazare cu spa în Gura Humorului în această perioadă și doresc să trăiască o experiență autentică de sărbătoare, oferta de Paște de la Forest Green Leisure & Spa propune un echilibru între relaxare, tradiție și bucuria timpului petrecut împreună.

Ce include oferta de cazare de Paște la Forest Green Leisure & Spa?

Să mergi cu ocazia sărbătorilor pascale în Bucovina este o stare, nu doar o vacanță. Pachetul de Paște la vila turistică Forest Green Leisure & Spa este valabil 3 nopți – 4 zile, în perioada 11-14 aprilie 2026 și include cazare în camere elegant decorate, unde confortul modern se împletește armonios cu farmecul natural al Bucovinei.

Lemnul masiv este prezent în fiecare detaliu, atmosfera este una îmbietoare, iar lumina naturală completează discret decorul, fiecare spațiu fiind gândit pentru tihnă. Programul de Paște este construit atent, astfel încât fiecare zi să aducă un moment memorabil în sine.

Cum se desfășoară prima zi de cazare la Forest Green Leisure & Spa?

Sâmbătă, pe 11 aprilie, oaspeții sunt întâmpinați cu bucate și băuturi tradiționale bucovinene: pălincă, afinată, poale-n brâu și prăjitură cu mere. Astfel se ia primul contact cu ospitalitatea bucovineană. În aceeași zi, urmează un atelier de încondeiat ouă, unde tradiția se transformă în activitate pentru mic și mare. Seara se încheie minunat cu o cină festivă de tip bufet suedez, cu preparate de frupt, dar și de post.

Fiecare călător primește din partea casei un coș cu bunătăți tradiționale din zonă, iar celor care doresc să participe la Slujba de Înviere, li se recomandă Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului. Aceasta se află la doar 850 m distanță de unitatea de cazare Forest Green Leisure & Spa.

Cum arată ziua de Paște în Bucovina?

Duminică, pe 12 aprilie, oaspeților li se oferă un mic dejun întârziat, de tip bufet, cu preparate tradiționale moldovenești. Totul are loc într-o atmosferă relaxată, tihnită, caracteristică Paștelui petrecut în sânul familiei.

Seara, masa festivă se desfășoară într-un cadru elegant, susținut de muzică live în stil retro și selecția muzicală specială a lui DJ Jacky. Este momentul ideal ca prietenii și familia să se adune la aceeași masă, pentru a ciocni un ou sau un pahar într-o atmosferă caldă, cu preparate specifice sărbătorii.

Cum se desfășoară a doua zi de Paște la cazarea cu spa din Gura Humorului?

Luni, pe 13 aprilie, după un mic dejun de tip bufet, sărbătoarea pascală continuă în aer liber, în împrejurimile verzi și pline de farmec ale vilei turistice din Gura Humorului. Copiii se pot bucura de vânătoarea de ouă și, de ce nu, chiar și adulții. Adulții se pot bucura de cazare cu spa in Gura Humorului, un loc special amenajat pentru răsfăț autentic de vacanță.

Între timp, bucătarii pregătesc o cină câmpenească tradițională care aduce, odată cu venirea serii, lumea în jurul berbecuțului la proțap. Voia bună nu lipsește dintr-un asemenea cadru natural care pune în valoare atmosfera de primăvară din Bucovina.

Ce se întâmplă în ultima zi de cazare?

Finalul sejurului aduce promisiunea unei revederi. Marți, pe 14 aprilie, are loc micul dejun de rămas-bun care marchează finalul unei experiențe care îmbină relaxarea, tradițiile și liniștea.

Pe tot parcursul șederii, oaspeții de la Forest Green Leisure & Spa sunt invitați să se bucure pe deplin de zona spa, care include saună uscată, saună umedă, ciubăr cu apă sărată și spațiu de relaxare. Cei mici se pot bucura, de asemenea, și de locul de joacă unde își pot consuma energia în siguranță.

Mini-rezumat

Oferta de Paște 2026 la Forest Green Leisure & Spa din Gura Humorului însumează 3 nopți de cazare elegantă, tradiții autentice, mese festive, relaxare la spa și muzică live. Este un timp petrecut cu familia, prietenii și oameni noi întâlniți în această atmosferă specială, în care bucuria de a sărbători se desfășoară într-un cadru natural din Bucovina de poveste.

În Gura Humorului, Paștele este mai mult decât o sărbătoare; este un moment trăit deplin pe sufletul tău. Anul acesta, transformă sărbătoarea într-o experiență memorabilă pentru tine și cei dragi. Rezervă-ți perioada de poveste la Forest Green Leisure & Spa.

Contact:

e-mail: [email protected]

Rezervări: +40 740 951 954

Adresă: Str. Ciprian Porumbescu 26, Gura Humorului, Suceava

Social media:

facebook.com/forestgreen.ro

instagram.com/forestgreen.ro

tiktok.com/@forestgreen.ro

Sursă foto: forestgreen.ro