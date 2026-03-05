Senatorul PSD Ioan Stan, ferm în plenul Senatului: „PSD nu va vota bugetul de stat dacă nu sunt incluse măsurile sociale propuse”



Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a declarat miercuri, în plenul Senatului, că partidul său nu va vota bugetul de stat dacă propunerile social-democrate privind măsurile sociale, investițiile și corecțiile fiscale nu vor fi incluse în documentul final.

Într-o declarație politică susținută în ședința Senatului, senatorul Ioan Stan a criticat modul în care se poartă negocierile în coaliția de guvernare PSD-PNL-USR, acuzând o încercare de culpabilizare a PSD pentru toate deciziile nepopulare. El a subliniat că PSD a acceptat să intre la guvernare pentru a asigura majoritatea parlamentară necesară, dar a constatat că premierul Ilie Bolojan acționează mai degrabă în numele unui singur partid decât al întregii coaliții.

„Am făcut greșeala să credem că premierul este al coaliției și nu al unui singur partid. Mai mult decât atât, poziționându-ne în întreaga noastră prezență în coaliție pe principiile social-democrate, suntem acuzați de șantaj politic. Ar fi aproape hilar dacă n-ar fi vorba de această țară și de acest popor”, a afirmat senatorul Ioan Stan.

El a precizat că PSD își menține poziția fermă: bugetul trebuie să fie un instrument al „solidarității sociale” și nu doar un tabel de venituri și cheltuieli. „Nu vom vota bugetul dacă propunerile PSD nu vor fi prevăzute în el”, a avertizat Ioan Stan, referindu-se explicit la includerea măsurilor sociale, investițiilor și corectarea unor măsuri fiscale anunțate anterior.

Senatorul a mai subliniat că în ceea ce privește consultările interne din PSD privind bugetul rămân o chestiune exclusiv internă a partidului.

Declarația survine în pline discuții parlamentare privind adoptarea bugetului de stat pe 2026, într-un context marcat de tensiuni în interiorul coaliției de guvernare.